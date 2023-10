Münchner Runde live: Was sind die Folgen des Krieges in Nahost?

Auch nach dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Israel gehen die diplomatischen Bemühungen unvermindert weiter, einen Flächenbrand in der Region zu vermeiden. Heute war der amerikanische Präsident Joe Biden zu Gesprächen in Israel. Mit dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza, droht die Lage im Nahen Osten jedoch noch weiter zu eskalieren.

Welche Folgen hat dieser Konflikt für uns?

Während die Kämpfe zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel unvermindert weitergehen, nehmen die Anti-Israel-Proteste in großen Teilen der Welt zu - auch in Deutschland; auf propalästinensischen Kundgebungen muss die Polizei gegen Hass und Gewaltaufrufe vorgehen. In Berlin gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Der Schutz von jüdischen Einrichtungen wurde verstärkt.

Münchner Runde live

Wie konnte es dazu kommen, dass Antisemitismus in Deutschland so offen und heftig zutage tritt? Wie soll Deutschland, wie soll die westliche Welt mit dem Konflikt umgehen? Wächst die Terrorgefahr hier bei uns? Wie schützt uns der Staat? Und: Was können wir als Zivilgesellschaft beitragen zum gesellschaftlichen Frieden hierzulande?

Über diese und weitere Fragen diskutieren in der Münchner Runde, um 20.15 Uhr, u.a. Joachim Herrmann, Innenminister in Bayern (CSU), die frühere Bundesjustizministerin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), Jouanna Hassoun, Sozialmanagerin und Geschäftsführerin Transaidency e.V., die stellvertrendende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete, Alexandra Föderl-Schmid, sowie der Politikwissenschafter, Historiker und Geschäftsführer der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Dr. Oren Osterer. Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Münchner Runde live: Kämpfe in Nahost - Welche Folgen hat der Konflikt für uns? 20:15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream bei BR24.