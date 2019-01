Kältewelle in den USA: Student in Iowa gestorben

Kältewelle in den USA mit "lebensbedrohlichen Bedingungen"

Aufgrund der arktischen Kälte in den USA warnte der Nationale Wetterdienst warnte vor "lebensbedrohlichen" Bedingungen. Mindestens drei Bundesstaaten riefen den Katastrophenfall aus. In einem Ort in Minnesota sollen gefühlte Temperaturen - also in Verbindung mit der Windgeschwindigkeit - von minus 55 Grad Celsius errechnet worden sein.