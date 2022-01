Kältestarre: Vorsicht vor herabfallenden Leguanen

Spaziergänger in Miami müssen sich derzeit vor herabfallenden Leguanen in Acht nehmen. Die ungewöhnliche Kälte im US-Bundesstaat Florida führt nämlich dazu, dass die Tiere erstarren und von den Bäumen stürzen. Der Wetterdienst von Miami warnte am Wochenende vor herabfallenden Leguanen. Derzeit liegen die Temperaturen nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt.

Körper fahren bei Kälte runter

"Ihre Körper fangen dann an, herunterzufahren und funktionieren nicht mehr", erklärt Stacey Cohen vom Palm Beach Zoo. "Sie sitzen in den Bäumen, auf Ästen und schlafen und weil es so kalt wird, können sie sich nicht mehr festhalten." Die Kälte könne für die Tiere, die ursprünglich aus Mittel- und Südamerika stammen, lebensbedrohlich sein, sagt die Expertin. So seien während einer Kältewelle im Jahr 2010 viele der Tiere gestorben.

"Einige Leguane werden sterben, andere wachen bei steigenden Temperaturen aber wieder auf", informiert der Wetterdienst. Deshalb warnen Experten auch davor, die wilden Tiere selbst zu retten und ins Warme zu bringen.