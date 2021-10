Kälbertransport erst ab 28 Tagen: Ärger bei Milchviehhaltern

Kälber dürfen künftig erst im Alter von 28 Tagen transportiert werden. Der Vorsitzende des Zuchtverbandes "Schwarzbunt und Rotbunt Bayern", Fritz Lutzenberger aus Jengen, ist deshalb stinksauer. Die Änderung der Tierschutztransportverordnung kann er nicht nachvollziehen. Die schwarzbunten Holsteiner, die er hält, sind seiner Erfahrung nach schon wenige Stunden nach der Geburt fit und agil, ganz anders als die schwerfälligeren Fleckviehkälber.

Bauern befürchten hohe Mehrkosten

Bisher bleiben sie zwei bis drei Wochen auf seinem Hof und wurden dann beim Kälbermarkt in Buchloe versteigert. Wenn Lutzenberger sie künftig mindestens vier Wochen behalten muss, verursacht das zusätzliche Kosten pro Kalb von rund 45 Euro allein für die Milch. Acht Liter säuft ein Kalb pro Tag, für 40 Cent pro Liter – das summiert sich. Der Landwirt braucht außerdem mehr Kälber-Iglus, von denen eines rund 500 Euro kostet. Für das Tränken, Ausmisten und Einstreuen rechnet er pro Kalb etwa 10 Minuten pro Tag. Das sind über zwei Stunden Mehrarbeit für ihn in den 14 Tagen.

Eine Entschädigung für diese Mehrarbeit und die Mehrkosten ist nicht in Sicht, denn nach der Erfahrung des Zuchtverbandsvorsitzenden gibt es für ältere Kälber vielleicht 20 oder 30 Euro mehr als für jüngere. Die Landwirte werden also auf den Kosten sitzen bleiben, und das, obwohl sie keinen Sinn in der neuen Transportfrist sehen.

Tierärzte argumentieren mit höherem Tierschutz

Die deutsche Tierärztekammer hatte sich dafür eingesetzt, dass Kälber erst mit einem höheren Lebensalter transportiert werden dürfen. Der Bundesrat ist der Empfehlung gefolgt. In der Begründung zur Gesetzesänderung steht: "Aus Tierschutzsicht ist es notwendig, Kälber erst ab der 5. Lebenswoche zu transportieren. In einem Alter von etwa zwei Lebenswochen hat die Konzentration der über das Kolostrum aufgenommenen Antikörper bereits stark abgenommen, das eigene Immunsystem ist jedoch frühestens in einem Alter von etwa vier Wochen hinreichend belastbar. In dieser immunologischen Lücke (3. bis 4. Lebenswoche) ist kein ausreichender Immunschutz gegeben."

Tränkesysteme in Transportern nicht geeignet für Kälber

Das unterstreicht auch Iris Fuchs von der bayerischen Tierärztekammer. Da die Kälber in dieser kritischen Zeit nicht geimpft werden können, ist es ihrer Meinung nach wichtig, die Tiere später zu den Kälbermästern zu bringen, um dort Antibiotika-Einsätze zu vermeiden. Das zweite Argument der Tierärztin hat mit den Tränkesystemen auf den Transportfahrzeugen zu tun. Sie erklärt, dass die kleinen Kälber noch einen Saugreflex haben und aus einem Eimer mit einem Nuckel trinken. Auf den Transportern seien jedoch Tränkesysteme mit Metallstücken installiert, die die Tiere mit der Zunge betätigen müssen, was diese nicht gewöhnt seien.

Fritz Lutzenberger vom Zuchtverband argumentiert dagegen, dass er die Kälber ohnehin nach wenigen Tagen von den Nuckeleimern auf das Saufen aus einfachen Eimern umstellt, was bei den Holsteinern kein Problem sei.

Problem nur für Holsteiner

Milchkühe haben auf den meisten Höfen ein Kalb jedes Jahr, denn nach der Abkalbung ist die Milchleistung am höchsten, im Idealfall 150 Tage lang. Danach nimmt sie ab. Die Kälber sind also notwendig, um Milch produzieren zu können. Weibliche Kälber behält der Bauer oft für seine Herde. Männliche Kälber kommen meist zum Kälbermäster und werden nach rund sieben Monaten für Kalbfleisch geschlachtet. Die Kälbermäster für Holsteiner Schwarzbunt oder Rotbunt sind in Norddeutschland, Holland oder Spanien. Deshalb werden die jungen Tiere dorthin transportiert.

Die Holsteiner sind eine Milchrasse. Die Kälber nehmen nicht so stark zu. Fleckvieh dagegen ist eine Zweinutzungsrasse, bei der sowohl Milch als auch Fleisch eine Rolle spielen. Für Fleckvieh-Kälber gibt es pro Kilo etwa fünfmal so viel Geld wie für die Schwarzbunten. Deshalb ist es für die Milchbauern mit Fleckvieh interessanter, sie erst später mit einem höheren Gewicht zu verkaufen. Die neue Transportfrist von 28 Tagen ist für Fleckviehhalter also kein Thema. In Bayern macht Fleckvieh etwa 77 Prozent des Milchviehs aus. Der Anteil von Holsteiner liegt bei 13 Prozent, der Rest ist Braunvieh.

Züchter und Bauern von neuer Regel überrascht

Die Zuchtverbände und der Bayerische Bauernverband wurden von der Änderung der Tierschutztransportverordnung überrascht. Vor der Abstimmung gab es keine Gespräche mit den Landwirten. Das ist für Fritz Lutzenberger das größte Ärgernis in diesem Zusammenhang. Es sei über die Köpfe der betroffenen Landwirte hinweg entschieden worden – ohne Einbeziehung der Praktiker.

Dass das höhere Mindestalter für Kälber beim Transport die Milchviehhalter vor Probleme stellt, hat der Bundesrat erkannt. Es heißt in den Bundesrats-Unterlagen: "In den Herkunftsbetrieben müssen ausreichende räumliche sowie personelle Kapazitäten geschaffen werden (bauliche Maßnahmen zur Einrichtung zusätzlicher Haltungssysteme gemäß TierSchNutztV, Anschaffung weiterer Kälber-Iglus, Erhöhung des Betreuungsaufwandes und des entsprechenden Personals für die Kälber aufgrund längerer Verweilzeit usw.). Bei den Transporten ist der Platzbedarf pro Tier auf den Transportfahrzeugen größer, was wiederum wirtschaftliche Folgen hat."

Das neue Gesetz soll ab 1. November 2022 gelten. Bis dahin müssen diese zusätzlichen Kapazitäten geschaffen sein.

