Kabul: Luft-Pendelverkehr aus dem Chaos

Am Frankfurter Flughafen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Maschinen mit insgesamt rund 500 Menschen gelandet, die aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden sind.

Gespräche mit den Taliban bislang ergebnislos

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schätzt die Lage nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung weiterhin als chaotisch ein. Erste Verhandlungen mit den Taliban hätten noch keine Ergebnisse gebracht, sagte Maas. Man habe noch keine belastbaren Sicherheitszusagen, dass die Taliban afghanische Staatsangehörige zum Flughafen passieren lassen. Die Anzahl der Zugangspunkte sei beschränkt, unter den hunderten von Menschen vorm Flughafen komme es auch zu Gewaltausbrüchen.

Auch die Technik macht der Bundeswehr wieder Probleme: Ein an den Evakuierungsflügen aus Kabul beteiligtes deutsches Transportflugzeug ist defekt. Das Problem beeinflusse die Evakuierungen aus der afghanischen Hauptstadt aber nicht, so das Bundesverteidigungsministerium.

Weitergehende Fragen von Journalisten zur Strategie beantworteten weder Maas noch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Check-In am Frankfurter Flughafen

Am Endziel Frankfurter Flughafen, wo die ersten 130 Evakuierten eingetroffen sind, stehen 25 Mitarbeiter des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bereit, die zusammen mit der Bundespolizei die Registrierung der ankommenden Ortskräfte und deren Familien aus Afghanistan durchführen. Danach sollen die Flüchtlinge bundesweit verteilt werden, worauf sich derzeit mehrere Bundesländer vorbereiten.

So trafen 19 gerettete Afghanen im Hamburger Erstaufnahmezentrum ein. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur will Nordrhein-Westfalen 1.800 Menschen aufnehmen. Baden-Württemberg stellt sich auf bis zu 1.100 Ortskräfte und Verwandte ein. Niedersachsen hält zunächst mindestens 400 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bereit. In Bayern haben unter anderem Aichach und Augsburg Aufnahmebereitschaft signalisiert.

Militäreinsatz beschlossen - Entwicklungshilfe ausgesetzt

In Berlin brachte die Bundesregierung die rechtliche Grundlage der Maßnahmen in Kabul auf den Weg. Nach dem vom Kabinett beschlossenen Mandatsentwurf sollen bis zu 600 Soldaten bis spätestens Ende September im Einsatz sein. Für die Operation werden etwa 40 Millionen Euro veranschlagt.

Entwicklungshilfe will Deutschland - ebenso wie Finnland und Schweden - vorerst aber keine mehr leisten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO forderte die Staatengemeinschaft unterdessen auf, ihre Hilfen auch nach der Machtübernahme der Taliban fortzusetzen. Sie argumentiert: Für Millionen Menschen seien nachhaltige humanitäre Hilfe und medizinische Hilfslieferungen eine Lebensader, die nicht unterbrochen werden dürfe.

Harsche Kritik an der Bundesregierung

Im Bundestag beschäftigten sich die Ausschüsse für Verteidigung und Außenpolitik mit der überraschend schnellen Machtübernahme der Taliban. Die Opposition warf der Bundesregierung Schönfärberei und Versagen bei der Lageeinschätzung in den letzten Wochen vor.

Der AfD-Außenpolitiker Armin Paul Hampel sprach von einer "Kakophonie der Erklärungsversuche". Der Grüne Omid Nouripour bilanzierte: "Das wäre alles vermeidbar gewesen, wenn die Bundesregierung rechtzeitig gehandelt hätte". Tatsächlich hatten die Grünen schon vor Wochen gefordert, Ortskräfte aus Afghanistan zu evakuieren.

Auch im Koalitionslager gibt es Unmut. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezeichnete die Situation in Afghanistan als "dramatischen Scherbenhaufen".