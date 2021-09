Kabul: Erster ziviler Evakuierungsflug seit US-Abzug gestartet

Erstmals seit dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan ist ein ziviler Evakuierungsflug aus Kabul ins Ausland gestartet. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie das Flugzeug am Airport in der afghanischen Hauptstadt abhob. Rund 200 Ausländer, darunter auch US-Bürger, werden mit der Maschine nach Doha gebracht, wie AFP von einer mit dem Vorgang vertrauten Quelle in der katarischen Hauptstadt erfuhr.

"Ein historischer Tag"

Auf dem Flughafen von Kabul war am Nachmittag eine Maschine der katarischen Fluggesellschaft Qatar Airways für den Flug vorbereitet worden. Der katarische Sender Al-Dschasira zeigte Frauen und Kinder, die auf dem Flughafen darauf warteten, ausgeflogen zu werden. "Wir sind den Katarern sehr dankbar", sagte ein Mann, bei dem es sich dem Bericht zufolge um einen kanadischen Passagier handelte. Der katarische Sondergesandte Mutlak bin Madsched al-Kahtani sagte, dies sei ein historischer Tag.

Hunderte warten auf Evakuierung aus Masar-i-Scharif

Unklar ist weiterhin, ob US-Bürger und Hunderte afghanische Ortskräfte mit privat organisierten Charterflügen vom Flughafen in Masar-i-Scharif in Nordafghanistan ausfliegen können. Die Taliban hatten betont, dass nur jene mit gültigen Reisedokumenten gehen dürften. Viele Ausreisewillige am Flughafen hätten solche Papiere jedoch nicht.

Geflüchtete Afghanen in Bayern

Der Freistaat Bayern hat seit Ankündigung des Truppenabzugs der Bundeswehr aus Afghanistan im Frühjahr bislang 580 Menschen aus dem Land aufgenommen. Das hat das bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage mitgeteilt. Bei den Menschen handle es sich um 119 ehemalige afghanische Ortskräfte, besonders gefährdete Personen mit einer Aufnahmezusage sowie Familienangehörige dieser beiden Gruppen.

147 der 580 Menschen kamen im Rahmen der Evakuierungsmission aus Afghanistan nach Deutschland. Der Freistaat hat dem Großteil von ihnen – 498 Personen – eine Unterkunft in staatlichen Übergangswohnheimen zugewiesen.

Die nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban gestarteten Evakuierungsflüge aus Kabul waren Ende August eingestellt worden. Über die internationale Luftbrücke, an der auch die Bundeswehr beteiligt war, waren binnen weniger Wochen etwa 123.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden. Aber nicht alle ausreisewilligen Ausländer und gefährdeten Afghanen hatten es rechtzeitig außer Landes geschafft.