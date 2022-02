Kommentar: Söder hätte bei Kabinettsumbildung mehr wagen müssen

Jedem seine Chance. Tatsächlich sind die Neuen in der Staatsregierung eine vielversprechende Besetzung. Ihre Aufgaben sind gewaltig: Markus Blume muss der Wissenschaft den Bedeutungszuwachs ermöglichen und ihn begleiten. Die Verwissenschaftlichung der Politik, getrieben durch Corona und Klimakrise, bringt erhebliche gesellschaftliche Probleme mit sich. Je unangenehmer die Fakten, desto leidenschaftlicher, zorniger ihre Verdrängung durch Teile der Gesellschaft.

Hochschulgesetz anpacken!

Darauf muss die Politik eine Antwort finden - besonders ein Wissenschaftsminister. Das neue bayerische Hochschulgesetz nimmt sich dieser Aufgabe an, dümpelt aber seit langem dahin. Blume muss das lösen.

Scharf als neue Barbara Stamm

Ulrike Scharf muss die sozialpolitische Flanke der CSU schließen. Eigentlich muss sie die neue Barbara Stamm der CSU werden. Ihre ersten Ankündigungen lassen vermuten, dass sie ihre Aufgabe so versteht. Damit ist nicht ihr Versprechen gemeint, sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu kümmern. Das ist eine Sonntagsredenfloskel. Interessanter ist Scharfs Ankündigung, sich gezielt um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Sie wurden in der Pandemie vernachlässigt, brauchen dringend eine stärkere Fürsprecherin in der Staatsregierung.

Christian Bernreiter schließlich muss dringend den Wohnungsbau ankurbeln und den bayerischen Verkehr klimafreundlich umbauen.

Wenn all das nicht gelingt, braucht die CSU – gemessen an ihren Ansprüchen – gar nicht erst anzutreten zur Landtagswahl. Jeder der drei Neuen lässt vermuten, die Aufgabe schwungvoll anzugehen und dafür geeignet zu sein.

100-Prozent-Minister für Kultur

Dennoch: Markus Söder hätte mehr wagen müssen. Wenn schon Kabinettsumbildung, dann richtig! Söder hätte nicht nur Personen austauschen, sondern Ressorts neu ordnen müssen. Wissenschaft und Kultur in einem Haus zusammenzupferchen, hat sich nicht bewährt. Beide Bereiche verdienen ein eigenes Ressort, jetzt umso mehr. Die Wissenschaft, weil ihr Bedeutungsgewinn, siehe oben, politisch ermöglicht und mit Fingerspitzengefühl gemanagt werden muss.

Die Kultur wiederum erfordert einen 100-Prozent-Minister, weil sie darniederliegt, von Corona erschöpft. Dabei ist der kulturelle Nachholbedarf der Gesellschaft gewaltig. Im Sommer 2021 gab es die Initiative "Bayern spielt". Sie war eine gute Idee - versiegte aber weitgehend. Davon braucht es jetzt viel mehr. Ein eigenes Kultur-Ministerium wäre angemessen.