Kabinett: Schnellere Termine für gesetzlich Versicherte

Der Gesundheitsminister macht gesetzlich Versicherten drei Versprechen: schnellere Termine, mehr Sprechstunden und bessere Angebote. Jens Spahn will niedergelassene Ärzte dazu verpflichten, mindestens 25 Sprechstunden pro Woche anzubieten; zurzeit sind 20 vorgeschrieben. Fachärzte, die Grundversorgung anbieten, zum Beispiel Frauenärzte, konservativ tätige Augenärzte sowie Hals-, Nasen-, Ohrenärzte sollen in Zukunft mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden anbieten - also: ohne Termin.

Mehr Leistungen für Versicherte - mehr Geld für Ärzte

Die Ärzte bekommen im Gegenzug mehr Geld. So gibt es einen Zuschlag von fünf Euro, wenn ein Hausarzt einen dringenden Facharzttermin vermittelt.

Einen weiteren Zuschlag bekommen Ärzte für neue Patienten. Auch die Leistungen, die in den offenen Sprechstunden erbracht werden, werden extra vergütet. Bekommt ein Patient bei bestimmten Ärzten keinen schnellen Termin, kann er sich auch künftig an die Terminservicestelle wenden - die Spahn aber aufwerten will, zur Servicestelle für ambulante Versorgung und Notfälle.

Rufnummer 116117 künftig auch für Termine

Die deutschlandweit einheitliche Notdienstnummer 116 117 soll künftig auch für die Vermittlung von Arztterminen gelten; erreichbar ist die Nummer täglich rund um die Uhr. Auch online soll man künftig Termine vereinbaren können.

Außerdem will CDU-Minister Spahn den Leistungsanspruch auf künstliche Befruchtung erweitern. Und: Das Präventionsmittel PreP für HIV-Risikogruppen soll dem Gesetzentwurf zufolge Kassenleistung werden.

Anti-HIV-Mittel "PreP" ist umstritten

Dieses Mittel gilt im Kampf gegen HIV-Ansteckungen zwar als wirksam, ist aber trotzdem umstritten. Zum einen wirkt es nur dann wirklich, wenn es regelmäßig eingenommen wird, was Experten für utopisch halten. Zum anderen senkt es die Hemmschwelle, ohne Kondom Sex zu haben - was andere Geschlechtskrankheiten begünstigt.