Kabinett beschließt erstmals "Nationale Wasserstrategie"

Auch Bayern immer stärker betroffen

In Bayern zählen die Alpen-nahen Regionen zu den im Bundesvergleich eher feuchten Zonen - anders als einige bereits jetzt unter latenter Dürre leidende Gegenden in Unter- und Oberfranken. Doch auch in den weniger betroffenen Gebieten sinken die Füllstände der Grundwasserspeicher seit Jahrzehnten. Bei einer BR Data-Umfrage im Sommer 2022 gaben 80 Prozent der befragten bayerischen Kommunen an, von Wasserknappheit betroffen zu sein.

Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, stellte damals im BR24-Interview "eine gewisse Häufung" fest: "Das sind tatsächlich die Auswirkungen, mit denen wir umgehen müssen - Trockenheiten in einer Dauer und einem Ausmaß, die wir so nicht kannten."