Kabinett beschließt erschwerte Vorgaben für Fahrverbote

Ab wann ist ein Fahrverbot für ältere Diesel-Autos verhältnismäßig? Zumindest dann nicht, wenn der von der EU vorgeschriebene Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft nur leicht überschritten ist. So hat es heute das Kabinett beschlossen. Die Änderung im Bundesimmissionsschutzgesetz sieht vor, dass Städte auf Fahrverbote verzichten sollen, in denen die Schadstoffbelastung bei bis zu 50 Mikrogramm liegt.

Bundesregierung: Diesel-Nachrüstung statt Fahrverbote

"Wir glauben, dass wir mit den zusätzlichen Maßnahmen, die wir jetzt unternehmen, in den Städten, in denen es Überschreitungen gibt, diese Grenzwerte von 40 Mikrogramm erreichen werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Ende der Kabinettsklausur in Potsdam. Bei den zusätzlichen Maßnahmen handelt es sich nach Merkels Worten unter anderem um Hardwarenachrüstungen für Diesel-Busse, Handwerker- und Kommunalfahrzeuge. Diese werden von der Bundesregierung im Rahmen eines Förderprogramms finanziell unterstützt. Allerdings erwähnte Merkel explizit auch entsprechende technische Maßnahmen für ältere PKW.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte sich zwar in der vergangenen Woche bei einem Treffen mit Vertretern der deutschen Autoindustrie im Grundsatz darauf geeinigt, dass zumindest Daimler und Volkswagen Diesel-Halter mit einem Betrag in Höhe von bis zu 3.000 Euro bei einer Hardwarenachrüstung unterstützen. Allerdings hat Scheuer weiterhin finanzielle, rechtliche und technische Vorbehalte gegen diese Maßnahmen.

Scholz: Neuregelung als Anreiz für technische Maßnahme

Bundesfinanzminister Olaf Scholz scheint die Sache anders zu sehen. Im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der Vizekanzler: "Mit der Neuregelung wird es interessant, sein Fahrzeug nachrüsten zu lassen. Sie ist gewissermaßen ein großer Anreiz, in die Verbesserung des Emissionsverhaltens von Fahrzeugen zu investieren."

Wer seinen Diesel nachgerüstet hat, soll damit zudem in Fahrverbotszonen einfahren dürfen, wenn das Fahrzeug weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstößt. Hardwarenachrüstungen gehen nach Angaben der Bundesregierung technisch bisher allerdings nicht bei Diesel-Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 4, sondern erst ab Schadstoffklasse Euro 5. Autos der Schadstoffklasse Euro 6 sollen von Fahrverboten grundsätzlich ausgenommen werden.

Die Bundesregierung kann allerdings mit einer Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes Fahrverbote auch zukünftig nicht untersagen. Letztendlich entscheidend sind weiterhin die Luftreinhaltepläne der Länder und die Entscheidungen der Behörden vor Ort.

DUH: Bundesregierung im "Panikmodus"

Nach Meinung von Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, verstößt die vorgesehene Gesetzesänderung zudem gegen Europarecht. "Diese Bundesregierung ist erkennbar im Panikmodus", so Resch. Zudem würden die Gerichte in Deutschland die Aufweichung der Grenzwerte ignorieren. Auch vom Deutschen Städtetag kommt Kritik. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy fordert von der Großen Koalition ein Gesamtkonzept für nachhaltige Mobilität. Es seien deutlich mehr Anstrengungen für bessere Luft in Städten notwendig.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums halten aktuell 65 Städte in Deutschland den erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm nicht ein. 2017 lag er in 15 Städten bei über 50 Mikrogramm. In Kraft treten kann die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes erst nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens.