Kabinett berät über Eckpunkteplan: Neun Punkte gegen Rechts

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Attentat auf die Synagoge von Halle, in dessen Folge zwei Menschen getötet wurden, will die Bundesregierung nun handeln. Den vielen Worten müssten Taten folgen, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den vergangenen Wochen immer wieder. Es ist noch kein Gesetzentwurf, den das Kabinett beraten wird; aber auf ein Eckpunktepapier haben er und seine Kabinettskollegin, Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), sich einigen können.

Rasche Einigung erzielt

Nun macht Seehofer Tempo, erst bei einem Treffen mit den Innenministern der Länder vor anderthalb Wochen, dann in der Abstimmung mit den Kabinettskollegen. Auf dem Tisch liegt nun ein Maßnahmenkatalog für den Kampf gegen den Rechtsextremismus.

Besserer Schutz von Politikern

Unter anderem sollen Netzwerkbetreiber verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte zu melden, etwa Morddrohungen und Volksverhetzung. Dafür soll eine neue Zentralstelle im Bundeskriminalamt eingerichtet werden. Vor dem Attentat auf Walter Lübcke war solch eine Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes im politischen Berlin noch kein Thema. Bundesjustizministerin Lambrecht verteidigt das im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk:

"Die Diskussion um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war schon eine sehr kontroverse, ob hier nicht zu sehr eingegriffen wird. Und es hat sich zum einen gezeigt, dass diese ganzen Befürchtungen, die damals vorgetragen wurden, sich nicht bewahrheitet haben. Aber es hat sich auch gezeigt, dass es eine Entwicklung gibt, die wir nicht akzeptieren können." Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin

Hass und Hetze hätten deutlich zugenommen – und seien an einem Punkt angelangt, wo man nun auch handeln müsse, so Lambrecht. Der Neun-Punkte-Plan sieht auch vor, Kommunalpolitiker und -politikerinnen besser zu schützen, ebenso das Personal ärztlicher Notdienste. Dafür sollen die entsprechenden Paragrafen des Strafgesetzbuchs angepasst werden.

Kontrollierter Waffenkauf

Der Bundestag beschäftigt sich derzeit mit einer Änderung des Waffenrechts. Dabei wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Das entsprechende Gesetz soll laut dem Eckpunktepapier nun ergänzt werden durch eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, wenn sich jemand eine Waffe anschaffen will. Diesen Punkt befürwortet auch Innenminister Seehofer. "Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten."– Da ist er sich mit Lambrecht einig.

Bessere Prävention

In den Bereichen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus soll die Präventionsarbeit ausgeweitet werden, ebenso sollen bewährte Programme zur Demokratieförderung oder Maßnahmen zur politischen Bildung weiter gefördert werden. Bundesfamilienminister Franziska Giffey (SPD) fordert ein Demokratiefördergesetz, um die Präventionsarbeit dauerhaft abzusichern. Dies ist jedoch nicht Teil des Neun-Punkte-Plans, eine Mehrheit in der Union lehnt das ab. Bis aus den Eckpunkten nun Gesetze werden, das dürfte noch dauern – mindestens bis Ende des Jahres.