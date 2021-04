K-Frage: Grüne enthüllen am 19. April - und die Union?

Nur noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl am 26. September. Während bei der SPD schon längst Olaf Scholz als Kanzlerkandidat Wahlkampf macht, plagen Union und Grüne jeweils dieselbe Frage: Wer geht ins Rennen im Wettlauf um die Kanzlerschaft?

Grüne: Entscheidung zwischen Doppelspitze

Bei den Grünen soll am 19. April der Vorstand bekannt geben, ob sie die Parteivorsitzende Annalena Baerbock oder Co-Chef Robert Habeck als Kanzlerkandidatin oder -kandidat in den Wahlkampf schicken. Das teilte heute Bundesgeschäftsführer Michael Kellner mit. Bestätigen muss das dann noch ein Parteitag Mitte Juni.

Lesen Sie hier Porträts von Annalena Baerbock und Robert Habeck

Laschet und Söder zeigen sich immer noch bedeckt

Bei der Union äußern sich bisher weder CDU-Chef Armin Laschet noch CSU-Vorsitzender Markus Söder eindeutig über eine mögliche Kandidatur. NRW-Ministerpräsident Laschet wird als Chef der großen Unions-Schwester CDU allgemein das erste Zugriffsrecht zugesprochen. Söder betonte zwar regelmäßig, sein Platz sei in Bayern - aber auch ihm werden Ambitionen auf das Kanzleramt nachgesagt. Und Söder liegt in Beliebtheitsumfragen seit Langem vor Laschet.

Lesen Sie hier ein Porträt von Armin Laschet

Abgeordnete wollen Klarheit

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will eine rasche Klärung der K-Frage: Die Abgeordneten stünden nun vor dem Bundestagswahlkampf und wollten "wissen, wohin die Reise geht", so Brinkhaus im Deutschlandfunk.

Brinkhaus sagte, Laschet und Söder würden sich "zeitnah zusammensetzen", um zu entscheiden, wer von beiden als Kanzlerkandidat der Union in die Bundestagswahl gehen soll.

Neue Erkenntnisse am Sonntag?

Am Sonntag nehmen die beiden an der Klausurtagung der Bundestagsfraktion teil - Brinkhaus hat die Parteichefs gemeinsam mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dazu eingeladen. Inhaltlich solle es bei der Tagung darum gehen, wie es in der Bundespolitik bis zum Ende der Legislaturperiode weitergeht.