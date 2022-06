Justizministerkonferenz: Gesetzesänderungen gefordert

Alle Initiativen Bayerns auf der 93. Justizkonferenz der Länder (JuMiKo) haben eine Mehrheit gefunden. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), Vorsitzender der JuMiKo 2022, am Donnerstag, die Konferenz habe zahlreiche wichtige Initiativen hervorgebracht. Das gälte insbesondere für den Kampf gegen Kindesmissbrauch, Hate Speech, Cyberkriminalität und Antisemitismus: "Die Bundesländer haben geliefert. Jetzt ist der Bundesjustizminister gefordert, die Initiativen aufzugreifen", betonte der Minister. Die Initiativen betrafen verschiedene Rechtsbereiche. Hier die Themen im Einzelnen:

Konsequenter Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch

Zum Schutz vor sexuellen Missbrauch setzt sich die JuMiKo 2022 für eine Änderung des Strafrechts ein. Bayern hat die Fälle, in denen Geistliche nach Bekanntwerden ihrer Missbrauchstaten weiter in der Seelsorge eingesetzt wurden, zum Anlass genommen, auf der JuMiKo eine Änderung des Strafrechts vorzuschlagen. Demnach sollen Fürsorge- und Aufsichtspersonen in Kirchen, Vereinen oder anderen Institutionen bei groben Pflichtverletzungen in Fällen von Kindesmissbrauch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Denn bisher können Personen, die durch Wegsehen, das sogenannte Unterlassen, sexuellen Missbrauch von Kindern fördern, jedoch bisher nur schwer strafrechtlich belangt werden. Die Schutzlücke wolle Bayern mit seiner vorgeschlagenen Regelung schließen, so Minister Georg Eisenreich: "Wer die Aufsichtspflicht in Fällen von Kindesmissbrauch grob verletzt und dadurch eine fremde Missbrauchstat fördert, der muss nach dem Willen Bayerns mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Es geht hier um den Schutz unserer Kinder."

Straftatbestände zum Menschenhandel und zur Prostitution grundlegend reformieren

Die Landesministerinnen und -minister fordern den Bund dazu auf, bestehende Schutzlücken im Strafgesetzbuch im Bereich Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zwangsarbeit zu schließen. Die erst 2016 reformierte Regelung hat nach Expertenmeinung keine Verbesserung gebracht. Es sei Eile geboten, mahnt Eisenreich, man wolle und müsse Frauen und Mädchen effektiv vor Menschenhändlern schützen: "Der Bund ist gefordert, die bestehenden Hürden und Schutzlücken im Strafrecht so schnell wie möglich zu beseitigen."

Forderung nach Antisemitismus-Beauftragten in Staatsanwaltschaften der Bundesländer

Die Konferenz setzt sich auf Initiative Bayerns dafür ein, die Strukturen und die Vernetzung der Länderjustiz im Kampf gegen Antisemitismus weiter zu verstärken. Antisemitisch motivierte Straftaten verzeichneten 2021 mit 3.027 Taten einen neuen Höchststand. Die Bundesländer werden prüfen, Antisemitismus-Beauftragte bei den (General-)Staatsanwaltschaften einzusetzen.

In Bayern gibt es seit vergangenem Jahr einen Zentralen Antisemitismusbeauftragten für die bayerische Justiz. Er koordiniert für ganz Bayern die Bekämpfung antisemitischer Straftaten. Seit 2018 gibt es in den Generalstaatsanwaltschaften München, Nürnberg und Bamberg Antisemitismusbeauftragte. Justizminister Eisenreich verwies auf den Vorteil dieser Strukturen, etwa im konsequenten Vorgehen gegen die Verwendung von Judensternen mit Aufschriften wie 'Ungeimpft' bei Corona-Demonstrationen. Zum Abschluss der Konferenz betonte er: "Wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung für Jüdinnen und Juden. Deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, alles für ihren Schutz in Deutschland zu tun."

Plattformbetreiber in die Pflicht nehmen

Machen sich die Betreiber von sozialen Netzwerken selbst strafbar, wenn sie von strafbaren Inhalten Kenntnis haben und diese nicht zeitnah löschen? Diese brisante Frage ist rechtlich bisher nicht geklärt. Weil Hass und Hetze im Internet ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben, fordert die JuMiKo 2022 auf Initiative Bayerns, die Betreiber von Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen. "Wer Todesdrohungen oder Terror-Ankündigungen trotz Kenntnis nicht zeitnah löscht oder sperrt, muss strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten haben", appelliert Justizminister Eisenreich. Bußgelder könnten die Tech-Giganten häufig aus der Portokasse zahlen.

Bekämpfung von Cybercrime

Um Cybercrime effektiver zu bekämpfen hat die JuMiKo 2022 beschlossen, die Zusammenarbeit der Länderstaatsanwaltschaften mit dem Nationalen Cyber-Abwehrzentrum voranzutreiben. Die Spezialisten der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und der Zentral- und Ansprechstelle Cyber- crime Nordrhein-Westfalen (ZAC) sind bereits seit Juni vergangenen Jahres im Cyber-Abwehrzentrum als Vertreter der Länder-Staatsanwaltschaften tätig.

Länder fordern Digitalpakt für den Rechtsstaat

Die Länder fordern die Bundesregierung auf der JuMiKo 2022 dazu auf, das im Koalitionsvertrag angekündigte Versprechen zeitnah einzulösen. Bisher tragen die hohen Kosten für die technische Ausstattung und den Betrieb der Digitalisierung der Justiz allein die Länder. Da die wachsenden Anforderungen durch den Bund verursacht würden, müsse sich der Bund an den Kosten angemessen beteiligen. Ein zentrales Thema war auch die Finanzierung und Digitalisierung der Justiz, sowie die Beschleunigung von Massenverfahren bei Gerichten. Weiter wurde auf der JuMiKo unter anderem gefordert, Vorsorgedokumente in einem zentralen Vorsorgeregister – etwa Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung – digital zugänglich zu machen.

Die Konferenz, so Justizminister Eisenreich habe sich als rechtspolitische Ideenschmiede erwiesen: "Bayern hat viele wichtige Initiativen auf den Weg gebracht. Ich freue mich, dass unsere Vorschläge überzeugen konnten. Jetzt ist Berlin gefordert."