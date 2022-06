Justizminister Buschmann bei Maskenpflicht weiter skeptisch

Die wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen schüren bei der Ampelkoalition den Drang zum Handeln: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) denkt über die Maskenpflicht mit Blick auf Herbst und Winter nach. Die Wiedereinführung einer generellen Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen lehnt der Koalitionspartner FDP dagegen weiterhin ab. Justizminister Marco Buschmann hält deren Nutzen offensichtlich wissenschaftlich noch nicht für erwiesen.

Buschmann will erst wissenschaftliche Erkenntnisse abwarten

"Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenräumen, muss das evidenzbasiert und verhältnismäßig sein. Ob das der Fall ist, besprechen wir, wenn alle Gutachten vorliegen", sagte der FDP-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Buschmann fügte hinzu, er selbst trage im Supermarkt eine Maske, aber freiwillig.

Der Sachverständigenrat, dessen Gutachten Buschmann abwarten will, soll am 30. Juni seine Stellungnahme zur Überprüfung der bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen vorlegen. Im Sommer soll nach dem Willen der FDP über die künftigen Maßnahmen beraten werden. Nach dem Ende der Bundestagspause soll das Infektionsschutzgesetz dann kurz vor seinem Auslaufen am 23. September angepasst werden.

Weltärztepräsident spricht von "erdrückender" Beweislage

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisierte die FDP für ihre Zögerlichkeit. Die "wissenschaftliche Evidenz zum Sinn von Maskenpflicht und Impfen" sei "erdrückend", so der Mediziner in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Angesichts der wieder steigenden Corona-Inzidenzen und der erwarteten neuen Welle im Herbst forderte Montgomery die Politik auf, rasch einen Maßnahmenplan zu erarbeiten.

Den Gegnern einer starken gesetzlichen Regelung gehe es "nicht um Medizin und Schutz der Menschen vor Krankheit, Leid und Tod. Ihnen geht es ausschließlich um wirtschaftliche Interessen, verbrämt mit einem absoluten Freiheitsbegriff, der den Schutz vernachlässigt", erklärte er. Auch wenn die derzeit geltenden Corona-Regelungen erst im Herbst ausliefen, könne man "jetzt schon die Nachfolgeregelungen definieren, statt alles auf den September zu verschieben, wie die FDP das will".Der "Passauer Neuen Presse" sagte der Ärztefunktionär: Es dürfe nicht erst wieder eine lange zermürbende parteipolitische Debatte geführt werden bis zu dem Zeitpunkt, "an dem das Kind in den Brunnen gefallen ist".

Maskenpflicht von Oktober bis Ostern?

Vertreter von Grünen und SPD hatten zuletzt darauf gedrungen, in einem neuen Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit für erneute Einschränkungen wie Maskenpflicht und Hygienekonzepte festzuschreiben, falls die Corona-Infektionen wieder stark zunehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte gestern im Interview mit der "Welt am Sonntag", dass er bisher aber keinen Grund sehe, die Maßnahmen vorzuziehen, wie unter anderem der Deutsche Städtetag fordere.

Der SPD-Politiker sagte, zwar werde eine Verschärfung der Maskenpflicht vorbereitet. Pläne für eine generelle Corona-Maskenpflicht von Oktober bis Ostern bestätigte er aber noch nicht. Nach einem Bericht der Zeitung wird diese "O-bis-O-Regelung" gegenwärtig in der Bundesregierung diskutiert. Der Begriff kommt aus dem Straßenverkehr und bezieht sich auf die Empfehlung für Autofahrer, von Oktober bis Ostern Winterreifen aufzuziehen. In Bezug darauf sagte Lauterbach zur Maskenpflicht, "es ist klar, dass wir mehr brauchen als Sommerreifen."