Justiz: Bisher kein Anfangsverdacht gegen Scholz bei Cum-Ex

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg sieht bisher keine Hinweise auf einen Verdacht zur Beihilfe auf Steuerhinterziehung durch den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Politiker im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um die Warburg Bank. Die Generalstaatsanwaltschaft habe deshalb die Beschwerde eines Anwalts abgelehnt, berichtete der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens.

Zuvor hatte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf die Einleitung eines Strafverfahrens verzichtet, dagegen war die Beschwerde eingelegt worden.

Bisher keine Anhaltspunkte für Falschangaben von Scholz

In der Beschwerdeablehnung der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft heißt es laut "Tagesspiegel", es gebe keine "zureichenden tatsächlichen Anzeichen für den Verdacht, eine mutmaßliche Steuerhinterziehung der Warburg Bank sei von Verantwortlichen der Hamburger Finanzverwaltung wissentlich oder willentlich gefördert worden".

Bereits 2021 sei festgestellt worden, dass sich Hamburger Finanzbeamte - und somit auch ihre Vorgesetzten - nicht strafbar gemacht hätten, als sie es in Ausübung ihres Ermessens unterließen, für das Jahr 2009 angerechnete Kapitalertragssteuer in Höhe von 47 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften von der Warburg Bank zurückzufordern. Es gebe bisher auch keine Anhaltspunkte für Falschangaben von Kanzler Scholz im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss.

Scholz weist Verantwortung zurück

Olaf Scholz wird am Freitag ein zweites Mal im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg als Zeuge aussagen. Erst kürzlich hatte er erneut jede Verantwortung zurückgewiesen. "Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat", so Scholz. "Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr geändert werden wird."

Unionspolitikerinnen und -politiker lassen dennoch nicht locker. Die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz forderte in der "Bild"-Zeitung, Scholz müsse jetzt seine privaten E-Mails aus der Zeit offenlegen. Dieselbe Forderung kommt von der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Steuertricks kosteten Staat Milliarden

Nach Treffen des damaligen Bürgermeisters Scholz mit den Bank-Gesellschaftern Christian Olearius und Max Warburg 2016 und 2017 hatte die Hamburger Finanzverwaltung eine hohe Millionen-Steuerrückforderung gegen die Bank zunächst verjähren lassen. Erst später bemühte sie sich auf Druck des Bundesfinanzministeriums und eines Gerichtsbeschlusses doch um Eintreibung. In der Sache ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft bereits gegen zwei ehemalige Hamburger SPD-Politiker und eine Finanzbeamtin. Auch ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft befasst sich damit.

Mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften wird das Verschieben von Aktien rund um einen Dividendenstichtag bezeichnet, um sich Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen, die nicht gezahlt wurde. Der Staat verlor durch diese Praktiken von Banken Milliarden.