Juso-Chef Kühnert: Bin in GroKo-Frage nicht umgefallen

Juso-Chef und Koalitionskritiker Kevin Kühnert ist dem Eindruck entgegengetreten, er plädiere vor dem SPD-Bundesparteitag für eine Fortsetzung der Koalition mit der Union. In einem per Twitter verbreiteten Video betonte Kühnert, dass sich an seiner prinzipiellen Ablehnung der Großen Koalition nichts geändert habe.

Das Mitgliedervotum über den Parteivorsitz sei keine Abstimmung über die große Koalition gewesen. "Aber der Parteitag hat wie jeder Parteitag das Recht, das Ding zu beenden oder einen Weg zum Ende einzuleiten, wenn er das für richtig hält", sagte Kühnert. "Und ich hab' auch keine Angst, mit der SPD in den nächsten drei Monaten, wenn es sein muss, in einen Bundestagswahlkampf zu ziehen. An mir soll's nicht scheitern."