Juso-Chef kritisiert Nahles' Alleingang in der Causa Maaßen

Die Vereinbarung der drei Parteivorsitzenden Merkel, Nahles und Seehofer, Bundesverfassungspräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium zu machen, stößt vor allem in der SPD auf Empörung. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt bezweifelt Juso-Chef Kevin Kühnert die Sinnhaftigkeit der Einigung, die in den kommenden Tagen in der SPD-Spitze erneut diskutiert werden wird.

Kritik an Nahles' einsamer Entscheidung

Kühnert kritisiert, dass Parteichefin Andrea Nahles die Entscheidung alleine getroffen hat. "Ich hätte mir gewünscht, dass das gemeinsam in den Gremien der SPD beraten und dass das nicht einsam an der Spitze entschieden wird."

Fassungslosigkeit in der SPD

Die Causa Maaßen, räumt Kühnert ein, habe in der SPD eine große Verärgerung ausgelöst hat. "Ich nehme vor allem eine ganz, ganz große Unzufriedenheit Im Moment war, wenn ich mit Leuten aus der Parteispitze oder der Bundestagsfraktion telefoniere. Dann ist da ganz viel Fassungslosigkeit."

Groko steht nicht zur Disposition

Die GroKo stellt Kühnert nicht in Frage, aber er hofft darauf, dass die Vertreter der SPD das Berufungsverfahren von Maaßen zum Staatssekretär noch stoppen können. Denn, "es muss Schmerzgrenzen für eine Partei geben, an denen sie deutlich macht, dass sie nicht mehr bereit ist, weiterzuarbeiten." Es sei ein Fehler der SPD gewesen, im Fall Maaßen keine Schmerzgrenze definiert zu haben."