Junges Fahren: Kult um EPA-Traktor und E-Knutschkugel

EPA-Traktor: Identität und Freiheit ab 15

Entstanden sind die EPA-Traktoren aus der Not heraus: In der Nachkriegszeit gab es keine Zugmaschinen, um in der Landwirtschaft die Felder zu bestücken. Also konstruierten die Bauern einen fahrbaren Untersatz aus Serienfahrzeugen und übrig gebliebenen Fahrzeugteilen, der nur eine Sitzreihe, eine Anhängerkupplung und eine Starrachse statt einer Feder hatte; die Geschwindigkeit wurde dauerhaft gedrosselt. Heute fahren Jugendliche mit Tempo 30 im EPA-Traktor zu Freunden oder zur Disko und leben den Kult, der für sie Identität und Freiheit verkörpert.