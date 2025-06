Junger Mann randaliert in Wallfahrtskirche in Altötting

Ausgerechnet in der Nacht auf Pfingstsonntag hat ein 19-Jähriger in der Basilika St. Anna in Altötting randaliert. Laut Polizei ließ sich der junge Mann aus München nach derzeitigem Ermittlungsstand bewusst am Samstagabend in dem Gotteshaus einschließen. Die Nacht nutzte er, um in der Basilika zahlreiche sakrale Gegenstände zu beschädigen und zu beschmutzen.

Mann leistet massiven Widerstand gegen Polizei

Am Morgen entdeckte ein Mitarbeiter den mutmaßlichen Täter in der Kirche und wählte den Notruf. Mehrere Streifenbesatzungen rückten an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei leistete der 19-Jährige massiven Widerstand und biss einer Polizistin in den Oberschenkel.

In der Basilika entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Störung der Religionsausübung, Hausfriedensbruch und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Aufgrund der "Gesamtumstände" sei der Beschuldigte anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden, teilte die Polizei in Altötting mit.

Pfingstfeierlichkeiten beeinträchtigt

Ein geplanter Abschlussgottesdienst der Straubinger Wallfahrt nach Altötting musste wegen des Polizeieinsatzes in die Stiftskirche verlegt werden. Ein weiterer Gottesdienst wurde ersatzlos gestrichen.