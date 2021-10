Reue und Beschwörungen zum Abschluss des Deutschlandtages

Vom Deutschlandtag der Jungen Union soll nach Überzeugung von Tilman Kuban der Kernimpuls des Neuanfangs für die Partei ausgehen: Der JU-Vorsitzende wiederholte am Sonntag zum Abschluss des dreitägigen Treffens des Parteinachwuchses in Münster die Forderung, dass bei der Aufarbeitung des historisch schlechtesten Ergebnisses bei einer Bundestagswahl im September kein Stein auf dem anderen bleibe dürfe.

Kuban griff dabei Anmerkungen von Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann auf. Der hatte in seinem Grußwort am Morgen daran erinnert, dass bei einer Hausrenovierung das Fundament und die tragenden Wände zuerst identifiziert werden müssen. Das gelte auch für die Grundwerte der Union.

Brinkhaus: Nie wieder abhängig machen von einem Gesicht

Unions-Fraktionschef Brinkhaus rief auf seiner Rede zum Zusammenhalt auf. Wörtlich sagte er: "Wir dürfen nie wieder abhängig sein von einem Gesicht. Wir müssen als Team wahrgenommen werden." Die Union müsse sich breiter aufstellen, ansonsten könne die Rückeroberung des Kanzleramts nicht gelingen.

Sondierungspapier "soziales Wünsch-dir-was"

Gleichzeitig kritisierte Brinkhaus das Sondierungspapier von SPD, FDP und Grünen. Wörtlich bezeichnete er es als "soziales Füllhorn" und ein "soziales Wünsch-dir-was". Die Pläne seien jedoch "überhaupt nicht gegenfinanziert". So stehe nicht klar in dem Papier, dass die Schuldenbremse eingehalten werden solle. Steuererhöhungen solle es keine geben, aber Subventionen sollten abgeschafft werden. Das bedeute, "dass die Pendlerpauschale abgeschafft, Diesel teurer" werde, sagte der CDU-Politiker weiter. Er warf den drei Parteien zudem vor, dass sie ein anderes Gesellschaftsbild anstrebten und das Familienbild umbauen wollten.

Brinkhaus: FDP konnte sich kaum einbringen

Aus Brinkhaus' Sicht konnte die FDP in den Sondierungen wenig durchsetzen. Er verglich die angestrebte Ampel-Koalition mit einer Verkehrsampel, die "ziemlich lange rot und ziemlich lange grün" sei, aber nur wenige Sekunden gelb. Das Papier enthalte "erbärmlich wenig" zu den Bereichen Technik und Innovation oder zur Umsetzung der Klimaziele, kritisierte er weiter. Deutschland steuere zudem auf eine "Großstadtkoalition" zu, "da wird das Leben im ländlichen Raum nicht stattfinden".

Sondierungspapier fand auch Zuspruch bei der Union

Für seine Attacken auf die Ampel-Parteien erhielt Brinkhaus allerdings auch Widerspruch aus den Reihen der Jungen Union. Ein Delegierter sagte mit Blick auf den FDP-Vorsitzenden: "Die These, dass mit Christian Lindner der Sozialismus in Deutschland ausbricht, ist zu plump."

Zuvor hatten CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet sowie der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Merz lobende Worte für die Ampel-Pläne gefunden. "Da hätten wir manches mitmachen können", sagte Laschet am Samstag in seiner Rede bei der Jungen Union. "Das Papier, das da vorgelegt wurde, ist in Ordnung." Merz sprach von einem "beachtlichen Papier".