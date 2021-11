Junge Menschen inspirieren mit simplen Klima-Ideen

Schon Schüler lernen, Essen zu retten

Sie sammeln Lebensmittel, die noch gut sind, aber von Gemüsehändlern, Supermärkten oder Restaurants nicht mehr verkauft werden könnten. Diese bringen sie in soziale Einrichtungen. Allein auf den Wochenmärkten hätten sie bislang 500 Tonnen an Obst und Gemüse vor der Mülltonne gerettet, so das Resümee.

Aber auch im privaten Bereich werden in Griechenland besonders viele Lebensmittel verschwendet. Im Schnitt wirft jeder Haushalt pro Jahr 142 Kilogramm Lebensmittel weg – mehr als in jedem anderen europäischen Land. Um das zu verändern, veranstaltet "Boroume" im ganzen Land Workshops und Seminare und konzentriert sich auf junge Leute. Und es wirkt: An der Initiative "Boroume at School" haben schon rund 22.000 Kinder und Jugendliche gelernt, wie sie sich bei Nahrungsmitteln verhalten müssen, um ihre eigene Zukunft zu retten.