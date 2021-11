Junge Liberale wollen Druck machen und Kontra geben

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mit dieser Einstellung wollen die Jungen Liberalen die FDP in einer möglichen Ampel-Koalition im Auge behalten. "Sie werden von uns hören", sagte Franziska Brandmann, die heute auf dem Bundeskongress zur neuen Vorsitzenden des Jugendverbands gewählt wurde. Mit "Sie" sind Parteispitze und Öffentlichkeit gemeint. Was sich wie eine Drohung anhört, ist als kritisch-konstruktive Begleitung der Mutterpartei gemeint, betont Brandmann.

Die Jungen Liberalen gewinnen an Einfluss

Franziska Brandmann ist 27 Jahre, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Sie engagiert sich seit zwölf Jahren bei den Jungen Liberalen (kurz JuLis) und löst nun den bisherigen Bundesvorsitzenden Jens Teutrine ab. Teutrine ist im September in den Bundestag eingezogen und feilt derzeit in zwei Arbeitsgruppen am neuen Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen. Nach eigenen Angaben sind die Jungen Liberalen mit 13 Abgeordneten im neuen Parlament vertreten. Sie haben Gewicht in der FDP, sitzen beispielsweise auch im Bundesvorstand.

Mitgliederzahl deutlich gestiegen

Die Mitgliederzahl der Jungen Liberalen ist zuletzt deutlich angestiegen und hat sich in den vergangenen sechs Jahren fast verdoppelt. Insbesondere in diesem Jahr gab es einen Schub auf 13.500 Mitglieder. Der große Erfolg der FDP bei jungen Wählerinnen und Wählern bei der Bundestagswahl ist auch den JuLis zu verdanken, davon ist der bisherige Vorsitzende Jens Teutrine überzeugt. Bei den Erstwählern war die FDP sogar an der Spitze. Gleichauf mit den Grünen holte sie in dieser Gruppe die meisten Stimmen. In einer repräsentativen Nachwahlbefragung von infratest dimap kommen beide Parteien bei den Erstwählern auf jeweils 23 Prozent der Stimmen.

Erfolg bei jungen Wählerinnen und Wählern

Was auf den ersten Blick wie eine große Überraschung wirkt, ist in Wirklichkeit nur eine kleine. Hohe Werte bei jungen Wählern verzeichneten die Liberalen schon bei vergangenen Wahlen. Bereits im Wahlkampf 2017 setzte die FDP verstärkt auf Themen wie Digitalisierung und Bildung – Themen, die für junge Menschen besonders wichtig sind. Mit ihrer Kritik an den Corona-Maßnahmen punkteten die Liberalen in jungen Altersgruppen zusätzlich. Zudem wissen die Liberalen wie Social Media funktioniert. Ähnlich wie die Grünen sind sie dort im Wahlkampf stark vertreten gewesen, dort wo eben die jungen Wähler sind.

Wahlversprechen im Koalitionsvertrag

Die neue Bundesvorsitzende Franziska Brandmann und ihr Vorgänger Jens Teutrine sind sich der Verantwortung, die mit dem Erfolg einhergeht, bewusst. "Wir haben dafür geworben, dass es einen Unterschied macht, wenn man die FDP wählt. Jetzt muss es auch tatsächlich einen Unterschied machen", so Teutrine. Die jungen Liberalen wollen genau darauf achten, dass sich ihre Wahlversprechen in einem möglichen Ampel-Koalitionsvertrag wiederfinden. Dazu zählen der Ausbau der Digitalisierung, die Modernisierung des Bildungssystems und eine umfassende Rentenreform.

Kritik an CDU und CSU

Besonders scharf wurde auf dem Bundeskongress der Jungen Liberalen die Union kritisiert. Den in Deutschland zu beobachtende Reformstau schieben die Jungen Liberalen der Partei in die Schuhe, die 16 Jahre die Kanzlerin stellte. In Deutschland sei die Steuer- und Abgabenlast besonders groß, dennoch seien beispielsweise die Schulen vielerorts in einem katastrophalen Zustand. Darüber hinaus hagelte es Kritik an Corona-Maßnahmen wie Ausgangssperrungen und Schulschließungen. Diese seien aus Sicht der Jungen Liberalen in der Vergangenheit nicht zielführend und verhältnismäßig gewesen.

JuLis sitzen in den Koalitionsverhandlungen

Mit dem vorliegenden Ampel-Sondierungspapier sind die JuLis größtenteils zufrieden, aber nicht glücklich. Viele Mitglieder sind noch misstrauisch, was davon tatsächlich und in welchem Umfang im Koalitionsvertrag landet. Auch wenn mehrere Mitglieder wie Jens Teutrine an den Koalitionsverhandlungen mitarbeiten und versuchen, im Sinne der jungen Wähler zu verhandeln, bleibt offen, was die Chefverhandler in den kommenden Tagen aus den Arbeitspapieren der zahlreichen Arbeitsgruppen am Ende in den Koalitionsvertrag übernehmen.

"Wir sind das marktwirtschaftliche Gewissen"

Die jungen Liberalen wollen der FDP in jedem Fall auf die Finger schauen und verstehen sich als Korrektiv, wenn die Liberalen in einer möglichen Koalition mit SPD und Grüne zu stark unter Kompromissdruck geraten. Kommt die Ampel, sehen sich die Jungen Liberalen als das "markwirtschaftliche Gewissen". Schließlich gebe es andere politische Jugendorganisationen, die zum Beispiel von einem Systemwechsel und Enteignungen träumen, sagt Treutine. "Da werden wir als JuLis den Kontrapart setzen müssen."

Kontrapart zur Klimapolitik der Grünen

Man wolle sich dafür einsetzen, dass nötige marktwirtschaftliche Reformen wie ein finanziell stabiles Rentensystem jetzt tatsächlich kommen. In der Klimapolitik lehnen die Jungen Liberale viele Vorstellungen der Grünen ab. Andere würden Regulierungen und Bürokratie wollen, sie sehen in marktwirtschaftlichen Instrumenten die Lösung der Klimakrise. Jens Teutrine: "Ich bin überrascht, wenn der politische Wettbewerber meint, wir könnten die Krise durch Deindustrialisierung, Verzicht und Verbote lösen. Ich glaube nicht, dass uns ein anderes Land hinterher läuft, wenn wir auf unseren Wohlstand verzichten.“

Weitere Modernisierung

Neben "kritisch-konstruktiven" auf die Finger schauen, was die FDP in einer Regierung treibt, will die neue Bundesvorsitzende Franziska Brandmann die Mutterpartei weiterentwickeln, moderner machen. Die Themen junger Menschen müssen in der FDP ausreichend Platz finden. Brandmann erwartet zum Beispiel von einer neuen Regierung "eine Rentenreform, die sich gewaschen hat". Und sie kündigt schon mal an: "Wir werden die FDP inhaltlich vor sich hertreiben" – wenn nötig. Man kann also in der Tat davon ausgehen, von ihr und den Jungen Liberalen bald wieder zu hören.