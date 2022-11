Junge Klimaaktivisten um Greta Thunberg verklagen Schweden

Die Jugendinitiative Aurora und mehr als 600 Unterzeichner einer gegen die schwedische Regierung gerichteten Klage wollen per Gericht feststellen lassen, dass die Regierung mit ihrer Klimapolitik die Menschenrechte verletzt. Die Regierung wollte sich nicht zu der Anzeige äußern, wie der Fernsehsender TV4 berichtete.

Jugendinitiative Aurora kritisiert schwedische Regierung

"Schweden hat die Klimakrise nie wie eine Krise behandelt", sagte Anton Foley, der Sprecher der Jugendinitiative Aurora, die die Klage vorbereitet und eingereicht hat. Es verletze Gesetze und komme seiner Verantwortung nicht nach. Die Klimaaktivistin Ida Edling warf Schweden vor, es verfolge eine Klimapolitik, die nach Ansicht der Forschung eindeutig zu einer künftigen Klimakatastrophe beitrage. Das schwedische Parlament hatte 2017 entschieden, dass das Land bis 2045 keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre ausstoßen und seine Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen soll.

Deutsche Klimaaktivisten haben Erfolg mit Klage

Klimaaktivisten haben in den vergangenen Jahren auch andere Regierungen sowie Unternehmen verklagt. So urteilte in Deutschland das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr, die Bundesregierung müsse ihre Klimaziele anpassen, um übermäßige Lasten für die jüngere Generation zu vermeiden. Daraufhin zog die Regierung das Zieldatum für das Ende von Treibhausgasemissionen auf 2045 vor und setzte sich ehrgeizigere Etappenziele.

"Letzten Generation" legt Flughafen BER für Stunden lahm

Durch Aktionen, wie die Blockade des Hauptstadtflughafens BER, geraten die Klimaaktivisten in Deutschland jedoch auch in die Kritik. Mitglieder der Initiative "Letzte Generation" waren am Dienstag in das Flughafengelände eingedrungen und hätten sich am Boden festgeklebt, so die Polizei. Die Gruppe selbst teilte mit, dass einige Aktivisten mit Fahrrädern über das Gelände gefahren seien.

Mit Informationen der dpa