Junge Abgeordnete zum Schuldenberg: "Jeder Euro tut weh"

Jens Teutrine hat es vergangenes Jahr in den Bundestag geschafft. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen gehört zur FDP-Fraktion – und ist eigentlich kein Freund von Staatsausgaben auf Pump. "Als junger Angeordneter tut mir jeder Euro Schulden weh", sagt der 29-Jährige, "aber sie sind notwendig in der aktuellen Situation".

FDP ist Einhaltung der Schuldenbremse wichtig

Denn der russische Angriffskrieg und die wirtschaftlichen Folgen lassen der Bundesregierung aus Sicht von Teutrine keine andere Wahl, als neue Milliardenkredite aufzunehmen. Er tröstet sich damit, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nächstes Jahr zur Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückkehren will – zumindest auf dem Papier. Nach Ansicht von Teutrine lässt sich so verhindern, dass die Neuverschuldung "ausufernd" wird.

CDU-Abgeordnete kritisiert Schuldenpolitik

Doch in den Augen von Catarina dos Santos ist das ein schwacher Trost. Mit 28 Jahren ist die Aachener Abgeordnete die Jüngste in der CDU/CSU-Fraktion. Für die Schuldenpolitik der Ampel hat sie kein Verständnis: "Die Art und Weise der Verschuldung und die Höhe ist nicht generationengerecht." Außerdem verstoße die Bundesregierung gegen gängige Haushaltsprinzipien, weshalb sie die Etatpläne kritisch sehe.

Milliardenschwere "Sondervermögen"

Für kommendes Jahr plant der Finanzminister mit mehr als 45 Milliarden Euro an neuen Krediten. Das ist laut Ampel noch im Rahmen der Schuldenbremse, weil das Grundgesetz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Spielraum lässt. Allerdings stecken weitere 300 Milliarden in sogenannten Sondervermögen – für Bundeswehr sowie Strom- und Gaspreisbremse. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um neues Vermögen, sondern um neue Schulden, wie der FDP-Abgeordnete Teutrine einräumt.

Vorwurf: Ampel verschleiert Ausmaß der Neuverschuldung

Die Union wiederum spricht von Schulden auf Vorrat – jetzt schon verbucht, aber erst später in Anspruch genommen. Aus ihrer Sicht verschleiert die Ampel-Koalition damit das wahre Ausmaß der Neuverschuldung: "Das verstärkt einfach eine Intransparenz des Bundeshaushalts", findet dos Santos. Die CDU-Abgeordnete geht mit ihrer Kritik noch weiter: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur von Krise zu Krise leben." Sie warnt davor, die finanziellen Handlungsmöglichkeiten kommender Generationen zu verspielen.

CSU: "Schulden von heute sind Steuern von morgen"

Der CSU-Politiker Stephan Pilsinger sieht das ähnlich. "Die Zinsbelastung ist schon enorm", sagt er. Fürs kommende Jahr sind Zinszahlungen von rund 40 Milliarden Euro veranschlagt – zehnmal mehr als im Jahr 2021. Der 35-jährige Abgeordnete aus München mahnt: "Die Schulden von heute sind leider die Steuern […] von morgen."

Grüne: Geld nicht einfach "heraushauen"

Auch Jamila Schäfer von den Grünen fordert, sorgsam mit den Haushaltsmitteln umzugehen. Die Münchnerin spricht sich dafür aus, die Investitionen effizient zu gestalten, "damit wir nicht einfach superviel Geld heraushauen bei diesen hohen Zinsen". Gleichzeitig sei es nötig, jetzt zu investieren, damit Firmen in der Energiekrise nicht pleitegingen.

Ampel will "Investitionsstau" auflösen

Außerdem ist der 29-Jährigen der Ausbau der Erneuerbaren Energien wichtig – und der Kampf gegen den Fachkräftemangel. Sie spricht von einem "Investitionsstau", den die Ampel von der Vorgängerregierung geerbt habe: "Es ist auch eine Investition in die Zukunft der jungen Leute, diese Probleme nicht weiter außer Acht zu lassen."

Vermögensabgabe statt immer mehr Schulden?

Natürlich macht sich auch Schäfer Gedanken darüber, wie das alles finanziert werden kann. Aus ihrer Sicht sollte man nicht nur darüber sprechen, immer neue Kredite aufzunehmen. Sie schlägt etwa vor, krisenbedingte "Übergewinne" von Konzernen heranzuziehen oder Vermögende stärker in die Pflicht zu nehmen.

Eine Idee, von der Jens Teutrine vom Koalitionspartner FDP nichts hält: Eine Vermögensabgabe oder Mehrbelastungen für die Mitte der Gesellschaft wären "Gift für die konjunkturelle Lage", sagt er. Stattdessen sollte man aus seiner Sicht über weitere Entlastungen reden – gerade für Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Fazit: Neue Schulden sind auch aus Sicht junger Abgeordneter zurzeit kaum zu vermeiden. Doch das Unbehagen in der jungen Generation wächst.