Juncker will Zeitumstellung abschaffen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU zwischen Winter- und Sommerzeit kippen. Nachdem die übergroße Mehrheit der Bürger in der Union sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker am Freitag im ZDF an.

Junker will das heute beschließen

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben. "Das werden wir heute beschließen", sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur. Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen. In einer EU-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen.

Mehrheit für dauerhafte Sommerzeit

Bei der Zusatzfrage, welche Zeit im Fall einer Reform dauerhaft gelten soll, gibt es eine deutliche - wenn auch etwas schwächere - Mehrheit für ein Beibehalten der Sommerzeit. Drei Millionen der Teilnehmer kamen aus Deutschland. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc will nun zunächst ihre Kollegen über die Ergebnisse informieren. Dann werde die Kommission über die nächsten Schritte beraten.

Nutzen der Zeitumstellung unklar

Seit längerem ist umstritten, ob die Zeitumstellung den Nutzen bringt, der ursprünglich erwartet wurde. So knipsen die Deutschen laut Umweltbundesamt zwar wegen der Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends seltener das Licht an - im Frühjahr und Herbst wird jedoch morgens mehr geheizt. Energieeinsparungen sind damit nicht unbedingt gegeben.

In Deutschland gibt es die Zeitumstellung seit 1980

Genau dies war die Idee, als die Uhrenumstellung nach der Ölkrise in den 70er-Jahren eingeführt wurde. In Deutschland gibt es sie in der heutigen Form seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren einheitlich am letzten Sonntag im März eine Stunde vor - und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.