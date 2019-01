Julia Klöckner: CDU-Vize mit Ambitionen auf mehr

Auf der Grünen Woche ist Julia Klöckner in ihrem Element: Sie hastet von Rundgang zu Redepult, von der Bayernhalle zu den Österreichern, knabbert hier an einem Käsestick, flicht dort einen Hefezopf und prostet den Kameras zu. Ihre Stimme ist vom vielen Reden vielleicht noch etwas rauer als sonst. Aber: Präsentieren kann sie, Medienarbeit hat sie beim SWR gelernt.

Omnipräsent auf der Grünen Woche

Für die Bundeslandwirtschaftsministerin ist die Messe die wichtigste Veranstaltung im Jahr - Klöckner spricht vom "Davos der Landwirtschaft". Die langen Tage sind kein Problem für die CDU-Politikerin, die sich als "Stürmerin" auf dem Spielfeld sieht. Klöckner gilt als fleißig, forsch, zielstrebig. Aber auch als bodenständig.

Kindheit zwischen Rebstöcken

1972 wird Klöckner in eine Winzerfamilie hineingeboren. Der elterliche Betrieb prägt. Auch wenn sie nicht Winzerin wird, sondern studiert: Politikwissenschaften, Theologie auf Lehramt. Mitte der 90er-Jahre wird sie zur Weinkönigin gekürt – in der Zeit fällt sie auch dem CDU-Kreisverband Bad Kreuznach auf. Die hätten sie reden gehört, sagt Klöckner: "Die wussten, die stottert nicht, hat die Gedanken beisammen, kann auf Menschen zugehen und hat eine Berufsgruppe vertreten."

Einzug in den Bundestag

Klöckner tritt in die Junge Union ein, verfolgt zielstrebig ihre politische Karriere. Im Jahr 2002 wechselt sie das erste Mal vom Rhein an die Spree, sie zieht in den Bundestag ein. Klöckners Themen sind schon damals Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Das führt sie dann auch ins zuständige Ministerium, als parlamentarische Staatssekretärin.

Internet - kein "Neuland" für Klöckner

In der Zeit entdeckt sie auch das Internet für sich: Sie twittert, ist bei Facebook und Instagram. Klöckner ist meinungsstark, greift manchmal auch daneben. Nach einem missglückten Tweet über die AfD etwa folgen hämische bis lustige Antworten mit dem Hashtag #twitternwieklöckner.

Etappenziel: Ministerpräsidentin

Zu der Zeit plant die in der CDU gut vernetzte und beliebte Politikerin den nächsten Karriereschritt. Ministerpräsidentin in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz, das wäre es. Klöckner will der SPD nach 20 Jahren die Macht in Mainz abjagen - und sich in Position bringen für die Nachfolge für Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2011 verliert Klöckner die Landtagswahl knapp gegen Kurt Beck, 2016 dann deutlich gegen Malu Dreyer.

Neuer Anlauf in Berlin

Die Wahlschlappen hakt sie - zumindest nach außen hin - pragmatisch ab: Das Leben sei zu kurz, um "lange Gesichter zu machen". Und so zieht es Klöckner ein weiteres Mal nach Berlin. In den Koalitionsverhandlungen mit der SPD ist sie die CDU-Fachfrau für Landwirtschaft. Und sie übernimmt dann auch das Ministerium von Christian Schmidt, CSU.

Frischer Wind, erste Rückschläge

Klöckner hat ein Gespür für gute Schlagzeilen. Als neue Ressortchefin hat sie aber auch schon einige Misserfolge zu verantworten. Etwa bei der Ferkelkastration ohne Betäubung. Auf der Zielgeraden für die Umsetzung des Tierschutzgesetzes liegen die Nerven blank, die sonst so medienaffine Ministerin macht sich rar. Die Branche hat Bedenken gegen alle Alternativen zum betäubungslosen Kastrieren. Am Ende gibt Klöckner nach, räumt den Ferkelerzeugern eine weitere, letzte Übergangsfrist ein.

Hängepartie Tierwohllabel

Das seit Jahren diskutierte staatliche Tierwohllabel ist auch keine Erfolgsgeschichte. Nur äußerst langsam nehmen die Kriterien Formen an. Das Label soll zudem erst einmal nur für Schweinefleisch gelten und auch nur ein freiwilliges Zertifikat sein. Derweil sorgen Supermarktketten und sogar Discounter für Tatsachen: In den Regalen liegt auch Fleisch, das mit eigenen Haltungs-Labels versehen ist.

Die Macht der Agrarlobby

Im Kabinett liegt Klöckner zudem oft mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze über Kreuz. Etwa bei der EU-Agrarwende und der Frage, ob Subventionen für Bauern nicht stärker an Umweltschutzmaßnahmen geknüpft werden sollten. Klöckner bremst, das deutet auf Druck der Agrarlobby hin. All das passt nicht recht zu dem Bild einer entschlossenen Macherin, das Klöckner von sich zeichnen will.