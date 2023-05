Jugendlicher im Saarland erschossen - 18-Jähriger unter Verdacht

Viele Fragen drängen sich zu einem tödlichen Vorfall im saarländischen Schiffweiler auf. Dort wurde am Montagabend im Keller eines Wohnhauses die Leiche eines 17-Jährigen aufgefunden. Der Jugendliche soll erschossen worden sein. Der Tat verdächtigt wird ein 18 Jahre alter Mann, den die Polizei noch in der Nacht festgenommen hat. Was genau die Hintergründe des Vorfalls sind und welches mögliche Motiv der Täter hatte, sollen nun Ermittlungen aufzeigen.

Drei Menschen sollen sich in dem Keller aufgehalten haben

Das Opfer, ein Zeuge und der Verdächtige sollen am Montagabend im Keller des 18-Jährigen gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Abends sei es aus bislang ungeklärten Gründen "zu einer Schussabgabe" gekommen, wobei der 17-Jährige ums Leben kam, hieß es weiter.

Daraufhin sei der Zeuge zunächst weggelaufen, habe dann aber die Polizei verständigt. Vor Ort hatten die Beamten ihren Angaben zufolge den Verdächtigen und ein Ehepaar angetroffen, das ebenfalls auf dem Anwesen wohnt. Danach haben die Beamten erst die mutmaßliche Tatwaffe und danach den leblosen Körper des 17-jährigen Opfers gefunden. Der 18-jährige Verdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Das saarländische Dezernat für Straftaten gegen das Leben ermittelt gegen den 18-Jährigen. Er soll zeitnah vor einen Haftrichter kommen. Zudem obduzieren Rechtsmediziner die Leiche des Opfers.

Polizei erst am Anfang der Ermittlungen

"Der Ablauf ist noch unklar", sagte Stephan Laßotta, Sprecher der Polizei im Saarland, am Dienstagmorgen zur Tat. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, sei demnach bislang ebenso unklar wie die Motivlage und die Hintergründe der Tat. Da es in dem Fall um Jugendliche gehe, sei die Polizei mit Aussagen zunächst sehr zurückhaltend.