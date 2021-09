Jugendliche und Bundestagswahl: Generation Nichtwähler

Kira Brünies ist gerade 18 Jahre alt geworden. Im Garten eines Bremer Jugendzentrums schneidet sie eine pastellfarbene Torte an. Die Volljährigkeit bringt in diesem Jahr ein besonderes Privileg mit sich: Sie darf zum ersten Mal wählen gehen. Doch auf die Frage, was sie denn am 26. September mache, kommt ihre Antwort schnell und entschieden. "So weit ich weiß noch gar nix, außer vielleicht arbeiten."

Wählen gehe sie nicht. Sie habe sich noch nicht darüber informiert und keine Erfahrung gesammelt. Kira ist eine von vielen jungen Nicht-Wählern.

Während die gesamte Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl bei 76,2 Prozent lag, war sie bei den Jung- und Erstwählenden, den 18- bis 20-jährigen, deutlich geringer, nämlich nur bei 69,9 Prozent. Auffällig sind dabei die enormen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern: Bayern schneidet mit 75,1 Prozent Wahlbeteiligung dabei am besten ab, Schlusslicht ist Bremen mit nur 58,6 Prozent. Das sind mehr als 16 Prozentpunkte Unterschied.

Junge Menschen trauen Politikern keine Problemlösungen zu

Woran liegt es, dass in Bremen bei der letzten Bundestagswahl so wenige junge Menschen zur Wahl gegangen sind? In einem Skatepark treffen wir den Gymnasiasten Augustin Lavek. Er bezeichnet sich als politisch interessiert. Die wichtigsten Themen seien der Klimawandel und das Bildungssystem. Diese Probleme zu lösen, traue er den Politikern allerdings nicht zu.

Eine Einstellung, die auf einen großen Teil der Jugendlichen zutrifft, erklärt Björn Milbradt vom Deutschen Jugendinstitut in Halle. Es gebe einen relativ großes Grundvertrauen in die Demokratie als Gesellschaftsform, als System, so Milbradt. Und es gebe ein großes Grundvertrauen in bestimmte Institutionen wie die Polizei oder die Gerichte. "Aber die Parteien und auch die Problemlösungskompetenz von Politikerinnen und Politikern - drücken wir es mal so aus - steht nicht an erster Stelle in der Vertrauensskala von Jugendlichen."

Jugendliche gehen lieber auf die Straße als an die Urne

Was Augustin Lavek und seine Freunde übereinstimmend gut fanden, waren die Klimaproteste von Fridays for Future. Um das Problem des Klimawandels zu lösen, brauche es mehr Radikalität - und die finde man nicht im Bundestag. Deshalb gingen viele seiner Altersgenossen eher auf die Straße als an die Urne.

Ein weiteres Problem, das uns viele Jugendliche schildern: die Überforderung. Der 18-Jährige Henri Zander zeigt uns auf seinem Handy, welche Massen an Information zur Wahl tagtäglich über soziale Netzwerk auf ihn einprasseln. Er sehe zum Beispiel auf Tiktok "viele Videos über die FDP, wo Leute Lindner hochloben. In den sozialen Medien wird dir häufig gesagt, wen du wählen sollst, da wird versucht, dir eine Meinung aufzudrängen teilweise."

Fehlendes Vertrauen, Überforderung und Unwissen

Seriöse objektive Informationen mischen sich mit Werbevideos und falschen Behauptungen x-beliebiger Nutzerinnen und Nutzer. Viele fühlten sich deshalb nicht imstande, eine Entscheidung für eine Partei zu treffen.

Fehlendes Vertrauen in die Arbeit der Politiker, Überforderung und Unwissen beeinflussen die Entscheidung, ob junge Menschen wählen gehen oder nicht. Studien zeigen darüber hinaus einen Zusammenhang zum sozioökonomischen Status der Jugendlichen und ihrer Elternhäuser. Und auch der Faktor Bildung scheint eine Rolle zu spielen.

Bildungsfaktor könnte entscheidend für Wahlbeteiligung sein

Mit den Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben wir berechnet, wie viele Deutsche unter 30 in den einzelnen Bundesländern keinen beruflichen Bildungsabschluss haben. Dabei fällt auf: Wo die Wahlbeteiligung der Menschen unter 30 bei der Bundestagswahl 2017 hoch war, wie in Bayern, war die Quote der Menschen ohne beruflichen Abschluss niedrig - und umgekehrt, wie das Beispiel Bremen zeigt. Auch dieser Bildungsfaktor könnte also eine Erklärung für die ungleiche Wahlbeteiligung zwischen den Bundesländern sein.

Am Bremer Jugendzentrum räumt Kira Brünies die leeren Kuchenteller auf die Seite. Morgen muss sie wieder in die Arbeit, sie macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Auf eine Mitgestaltung der Zukunft in Deutschland wird sie dieses Jahr verzichten.