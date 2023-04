Jugend in Gefahr? Cannabis-Pläne stoßen auf viel Kritik

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) haben am Mittwoch die Eckpunkte der Regierungspläne für eine Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Demnach soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf für Erwachsene künftig straffrei bleiben.

Vorgesehen ist zudem eine staatlich kontrollierte Abgabe von Cannabis an Personen ab 18 Jahren über "nicht gewinnorientierte" Vereine und Clubs. Der private Eigenanbau mit bis zu drei Pflanzen soll legalisiert werden. In einem zweiten Schritt soll in Modellregionen fünf Jahre lang der Verkauf von Cannabis über lizenzierte Fachgeschäfte getestet werden. Bei all dem will die Ampel-Koalition nun aufs Tempo drücken: Die entsprechende Gesetzgebung soll noch im April starten.

Drogenbeauftragter sieht "Meilenstein" - und fordert mehr Suchtbekämpfung

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), reagierte grundsätzlich positiv auf die Pläne der Ampelkoalition und sprach von einem "Meilenstein für die Drogenpolitik". Zugleich allerdings erklärte Bienert in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es bleibe noch einiges zu tun: Insbesondere seien nun weitere Schritte zur Suchtbekämpfung erforderlich.

"Besonders wichtig ist mir die verpflichtende Kooperation der Clubs und der Projekte mit den lokalen Suchtpräventions- beziehungsweise Suchthilfeträgern", sagte Bienert. Dies setze voraus, dass die örtliche Prävention und Suchthilfe gestärkt und mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werde. Insbesondere brauche es Präventionsangebote an jeder Schule.

Hanfverband: Zu hohe Hürden für Gelegenheits-Kiffer

Nach Auffassung des Deutschen Hanfverbands wiederum sind die Eckpunkte Lauterbachs und Özdemirs noch nicht weit genug gesetzt. Der Verband sieht in dem angestrebten Club-Modell nur eine Zwischenlösung, da die Clubs hauptsächlich auf Personen ausgelegt seien, die ohnehin viel konsumieren. "Für gelegentliche Konsumenten sind die Hürden einer Mitgliedschaft zu hoch", sagte Sprecher Georg Wurth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Clubs, die es in ähnlicher Form jetzt schon in Spanien oder Malta gibt, seien aber immerhin ein guter Anfang, so Wurth, sie böten Konsumenten Gelegenheit zu Kontakt untereinander und "Zugang zu reinem Cannabis in guter Qualität und eine gewisse Sortenvielfalt", sagte er. Sie seien eine gute Alternative für alle, die nicht selbst zu Hause anbauen wollten.

Ärzte warnen vor Folgen für Jugendliche

Ansonsten stießen die Cannabis-Planungen der Ampel-Koalition auch am Tag nach ihrer Präsentation auf breite Kritik – nicht zuletzt bei Medizinern. So warnte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Burkhard Rodeck, davor, dass auch Jugendliche künftig leichter an Cannabis herankommen könnten. Die Erfahrungen mit Alkohol zeigten, dass es für Jugendliche kein Problem sei, an legalisierte Drogen zu gelangen, sagte Rodeck der "Rheinischen Post". Das sei "nach der Legalisierung des Cannabis-Konsums für diese suchterzeugende Substanz auch nicht anders zu erwarten".

"Das Angebot für diese Altersgruppe wird durch die Freigabe ab 18 Jahren nicht limitiert, sondern im Gegenteil eher erweitert", sagte Rodeck. Die Gefahren des Cannabis-Konsums in jugendlichem Alter seien dabei eindeutig, wie eine vom Gesundheitsministerium selbst beauftragte Studie zeige: "Regelmäßiger Cannabis-Konsum bei Jugendlichen führt zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn mit Einschränkungen von Aufmerksamkeit, Denkleistung, Intelligenz und sozialer Kompetenz."

Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, äußerte sich zu Aussagen des Bundesgesundheitsministers, mit den angestrebten Regelungen werde der Schutz von Jugendlichen sogar verbessert, mit leichter Ironie: Der "Stuttgarter Zeitung" sagte Maske: "Wir begrüßen, dass Karl Lauterbach den Kinder- und Jugendschutz jetzt in den Vordergrund stellen will. Wie genau er das tun will, geht aus dem aktuellen Entwurf nicht hervor."

Apotheker wollen bei Modellprojekten nicht mitmachen

Auch der Apothekerverband Nordrhein warnte vor den Gefahren der Cannabis-Legalisierung für Jugendliche. "Auch die abgespeckte Version der Cannabis-Legalisierung ist medizinisch und pharmazeutisch nicht vertretbar", sagte der Chef des Apothekerverbands, Thomas Preis, der "Rheinischen Post".

Er lehnte daher auch eine Rolle der Apotheken bei der Cannabis-Abgabe im Rahmen von Modellprojekten ab: "Wenn Cannabis in Modellregionen erprobt wird, wird dies über die Apotheken laufen müssen, um die wissenschaftliche Begleitung abzusichern. Auf diese zusätzliche Aufgabe legen die Apotheken allerdings keinen Wert", sagte Preis.

Die Union spricht von gefährlichem Unfug

Die Union erneuerte ihre Kritik an den Cannabis-Plänen der Bundesregierung - ebenfalls mit Verweis auf einen mangelnden Jugendschutz. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man lehne "deshalb die jetzt vorgelegten Vorschläge zur Freigabe der Cannabis-Droge entschieden ab".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), bezeichnete die Vorhaben in der "Rheinischen Post" als "gefährlich und naiv". "Einen solchen Unfug werden wir im Bundestag klar ablehnen", kündigte er an. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verkenne die Realität und verharmlose die gefährlichen Folgen, die der Konsum insbesondere für Jugendliche haben könne. Er sei daher "als Gesundheitsminister fehl am Platz", sagte Frei.

Auch die CSU lehnt die Pläne weiter ab. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Dorothee Bär sprach in der "Augsburger Allgemeinen" von einem frontalen Angriff auf den Kinder- und Jugendschutz. "Wer staatlich kontrollierte Cannabis-Clubs einrichten will und Modellprojekte zum kommerziellen Anbau und Verkauf von Cannabis in Deutschland plant, der hält junge Menschen nicht von den Drogen fern, sondern führt sie geradezu an den Konsum heran", kritisierte sie.

Lauterbach setzt auf Präventions-Programme

Der Bundesgesundheitsminister räumte in den ARD-"Tagesthemen" ein, dass die Abgabe von Cannabis an Unter-25-Jährige problematisch sei. "Mit der jetzigen Verbotspolitik haben wir keine Erfolge", so Lauterbach, er sehe nur, "dass die bisherige Strategie nicht gewirkt hat". Stattdessen werde die Lage "immer schlimmer". Zudem kündigte der Minister Präventionsprogramme für Kinder und Jugendliche an, "die über die Gefahren des Konsums informieren".

Es sei ein guter Kompromiss, dass der Anbau über eine Mitgliedschaft im Verein organisiert werde. Dabei sei das Produkt sauber und nicht verunreinigt. Lauterbach prognostizierte er ähnlich wie sein Kabinettskollege Özdemir, dass dadurch der Schwarzmarkt "sehr stark zurückgehen oder sogar einbrechen" werde. Es lohne sich für Dealer nicht, wenn Cannabis zum Selbstkosten-Preis wie in einer Genossenschaft angeboten werde.

