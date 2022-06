Jugendarmut in Deutschland: "Eine Gefahr für die Demokratie"

Die Inflationsrate in Deutschland ist auf Rekordniveau: Plus 7,9 Prozent im Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Fast alles wird teurer: Lebensmittel, Energie, sowie andere tägliche Ausgaben. Gleichzeitig gelten 13 Millionen Menschen in Deutschland schon jetzt als arm. Auch das ist Rekordniveau. Und das ist auch eine Gefahr für die Demokratie, so Armutsforscherin Irina Volf.

Münchner Runde: Frau Volf, ist heute die Gefahr, arm zu werden, größer als noch vor einigen Jahren?

Irina Volf: Besonders alarmierend ist die Tendenz, dass es immer weniger Chancen gibt, aus Armut aufzusteigen. Wenn eine Person in den 80er Jahren arm war, dann lag die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch in den nächsten fünf Jahren arm bleiben würde bei circa 40 Prozent und heute liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 70 Prozent. Das heißt nur drei Personen von zehn würden Armut überwinden und sieben Personen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren weiterhin in Armut verbleiben. Und die hohe Inflationsrate wird diesen Prozess natürlich nicht verlangsamen, sondern eher beschleunigen.

"Wenn eine Person in den 80er Jahren arm war, dann lag die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch in den nächsten fünf Jahren arm bleiben würde, bei circa 40 Prozent und heute liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 70 Prozent." Irina Volf

Münchner Runde: Ab wann gilt denn in Deutschland jemand als arm?

Irina Volf: Menschen werden als armutsgefährdet eingestuft, wenn ihr Haushaltseinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland beträgt. Und in Euro handelt es sich um ein monatliches Budget von 1.126 € bei alleinstehenden Personen um knapp einen 1500 € bei Alleinerziehenden mit einem Kind.

Münchner Runde: Jetzt ist es so, dass rund 2,8 Millionen Kinder in Deutschland in einer Armutslage aufwachsen. Da stellt sich die ganz einfache Frage: Wie ist so etwas in einem so reichen Land wie Deutschland möglich?

Irina Volf: Es gibt keine armen Kinder in Deutschland, sondern es gibt arme Familien, in denen Kinder aufwachsen. Kinderarmut ist also vor allem Familienarmut. Die Ursachen von Armut sind vielfältig, aber wenn wir Kinderarmut bezogen auf die Gesamtgesellschaft betrachten, dann ist Armut kein persönliches Versagen, sondern stellt ein Ergebnis komplexer politischer Entscheidungen dar und von Prozessen, wie zum Beispiel der Entwicklung des Niedriglohnsektors, die wir in den letzten 20 Jahren beobachten. Und wenn die Eltern arbeiten und trotz Erwerbstätigkeit auf die staatliche Unterstützung angewiesen sind, dann sprechen wir von einem gesamtgesellschaftlichen Missstand, an dem die Kinder leiden.

"Es gibt keine armen Kinder in Deutschland, sondern es gibt arme Familien, wo Kinder aufwachsen. Kinderarmut ist also vor allem Familienarmut." Irina Volf