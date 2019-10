Jüdischer Weltkongress: Juden fühlen sich nicht sicher

"Es stellt sich die Frage, wie konnte es so weit kommen", sagte der Antisemitismus-Beauftragte des Jüdischen Weltkongress, Julius Meinl mit Blick auf den Anschlag von Halle. "Wir haben offenbar sehr viel falsch gemacht in der Erziehung seit 1945". Dringend sei einiges zu ändern, um den Boden für eine bessere Zukunft zu bereiten.

Schuster: Mangel an Sensibilität in der Justiz

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, es mangle vor allem in der deutschen Justiz teils noch an Sensibilität für Antisemitismus-Fälle. So schritten die Gerichte bislang etwa nicht gegen antisemitische Slogans auf Demonstrationen der rechtsextremen Kleinpartei "Die Rechte" in Dortmund ein. Zugleich hätten der Anschlag von Halle ebenso wie das Wahlergebnis der AfD in Thüringen ein "nicht optimales Licht" auf die Bundesrepublik geworfen. Diese Entwicklungen seien auch beim Treffen in München breit diskutiert worden.

Immer mehr jüdische Gemeinden weltweit würde ein mangelndes Gefühl von Sicherheit belasten, so die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein. "Wir sehen, die Anzahl der Juden in Europa nimmt ab", so von Schnurbein. "Wenn ich nicht sicher bin, ob ich in die Synagoge gehen kann, ohne dass mir was passiert, wenn ich nicht sicher bin, dass ich mein Kind in die öffentliche Schule schicke, ohne dass es da gebullied wird. Das sind konkrete Dinge, die jetzt ganz schnell angepackt werden müssen."

Kampf gegen Hass im Netz

Ganz wichtig sei es auch, den Hass im Netz zu bekämpfen. Im Internet wimmele es von antisemitischen Inhalten. Kinder und Jugendliche seien dem nahezu ungeschützt ausgesetzt, sagt Katharina von Schnurbein. "Sie sind in einer Welt, in der wir Eltern unsere Kinder nie in der Realität hinschicken. Dieser Art von Hassrede ausgesetzt zu sein, ist eine große Herausforderung." In Europa haben sich Plattformen wie Facebook oder Twitter dazu verpflichtet, Hassreden innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und zu löschen. Das müsse noch gründlicher und gewissenhafter geschehen.

"Das, was passiert, betrifft uns alle, betrifft unsere Gesellschaft als Ganzes und es ist sicherlich sehr wichtig, Beistand zu leisten, aber es darf dabei nicht bleiben." Katharina von Schnurbein

Verbote und härtere Strafen allein reichen aber nicht aus, um wirklich wirksam gegen Antisemitismus vorzugehen. In den Lehrplänen von Schulen, bei der Polizei, in Behörden und Gerichten und in den Medien müsse eine höhere Sensibilität für Antisemitismus geschaffen werden. Nur so könne sich wirklich etwas ändern, so von Schnurbein. Dabei helfen auch klare Definitionen davon, was Antisemitismus ist und was nicht.