Judenfeindliche Schmähplastik muss nicht entfernt werden

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Eine als "Judensau" bezeichnetes Sandsteinrelief an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt muss nicht entfernt werden. Der Bundesgerichtshof wies die Klage gegen das vorinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichtes Naumburg ab.

Der jüdische Kläger fordert seit Jahren, dass das antijüdische Relief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird. Seit 2018 kämpft er vor Gericht dafür, weil er die Skulptur als Beleidigung empfindet. Zur Begründung des Urteils sagte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters, der Kläger könne nicht die Entfernung verlangen, weil es an einer "gegenwärtigen Rechtsverletzung" fehle.

Kirche habe sich erfolgreich vom Inhalt distanziert

Die Beklagte - die evangelische Kirche - habe den ursprünglich rechtsverletzenden Zustand dadurch beseitigt, dass eine Bodenplatte und ein Aufsteller angebracht wurden. Auf dem Mahnmal befindet sich unter anderem ein Erklär-Text, in dem sich die Gemeinde von der Skulptur distanziert - glaubwürdig, befand das Gericht.

Das Relief aus dem Jahr 1290 zeigt in vier Metern Höhe eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen trinken, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Im Judentum gilt ein Schwein als unrein. Die "Judensau" gehört deshalb nach Ansicht des Klägers, einem Mitglied der jüdischen Gemeinde, in ein Museum.

Schmähplastiken auch in Bayern

Zuvor hatte das Oberlandesgericht Naumburg (OLG) bereits entschieden, dass das Relief nicht beseitigt werden dürfe, weil es seit 1988 in ein Gedenkensemble eingebunden ist.

Das Sandsteinrelief an der Wittenberger Stadtkirche, in der einst Reformator Martin Luther predigte, ist nur eines von Dutzenden solcher Darstellungen. Auch an oder in einigen bayerischen Kirchen und anderen öffentlichen Gebäuden gibt es die "Judensau". In den betroffenen Städten Nürnberg, Regensburg, Cadolzburg und Heilsbronn hatte man sich schon im Vorfeld gegen eine Entfernung der antijüdischen Darstellungen gewandt. Das Argument: Geschichte dürfe nicht ausradiert werden. Der Nürnberger Pfarrer Martin Brons hatte anstatt dessen vorgeschlagen, "ein öffentliches künstlerisches Statement zu finden, das die schlimme Darstellungstradition der letzten Jahrhunderte neutralisiert, verdeckt oder aufhebt." Das allerdings sei ein "großes Projekt".