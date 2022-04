Juden feiern Pessach: Fest der Freiheit - gerade in Kriegszeiten

An Pessach erinnern Juden weltweit an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und damit an ein Ende von Sklaverei und Unterdrückung. Es ist das Fest der Freiheit und bekommt somit in der aktuellen Situation, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, nochmals eine ganz besondere Bedeutung.

Fast Hälfte der Juden in Deutschland haben Wurzeln in der Ukraine

Bundesweit haben nach offiziellen Angaben etwa 45 Prozent der Jüdinnen und Juden Wurzeln in der Ukraine. Wer Verwandte und Freunde in dem Land hat, bangt. Um diejenigen, denen die Flucht in Nachbarstaaten oder nach Deutschland gelang, kümmern sich zahlreiche Gemeinden und hierzulande auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden - doch das Fehlen von Ehemännern oder Söhnen, die nicht ausreisen können, dürfte an den Festtagen umso schmerzlicher sein.

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner bietet besondere Unterstützung für jüdische Geflüchtete aus der Ukraine an. In Polen stelle man die Ressourcen bereit, um am Freitag mehr als 1.500 Gläubigen an über 15 Orten die Teilnahme an einem sogenannten Seder-Abend zu ermöglichen, teilte die Organisation am Montag in München mit. Im Mittelpunkt von Pessach steht ein zeremonielles Abendessen, bei dem der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten gedacht wird.

Pessach vom 15. bis zum 23. April 2022

In diesem Jahr wird es vom 15. bis zum 23. April gefeiert. In den jüdischen Gemeinden beginnt Pessach am Freitagabend. Familien feiern mit Gästen den Sederabend, der mit symbolischen Speisen und ungesäuertem Brot an den Auszug aus Ägypten erinnert. Als volle Feiertage gelten jedoch nur der erste Tag - der Tag des Auszugs - und der letzte Tag - der Tag der Spaltung des Schilfmeeres. Dazwischen liegen die sogenannten Halbfeiertage, an denen die meisten Werktätigkeiten zwar nicht verboten sind, aber möglichst eingeschränkt werden.

Das hebräisch Wort "Pessach" bedeutet "vorübergehen", "verschonen". Nach den Berichten im Zweiten Buch Mose ließ Gott die erstgeborenen Kinder der Ägypter töten, verschonte aber die Israeliten und verhalf ihnen zur Flucht aus der ägyptischen Knechtschaft. Weil bei der Flucht keine Zeit mehr blieb, den Brotteig aufgehen zu lassen, wird Pessach auch das "Fest der ungesäuerten Brote" genannt. Orthodoxe Juden essen an Pessach nur die vor dem Fest speziell gebackenen Mazzoth (Matzen), ungesäuerte Brote, und reinigen vor dem Fest den Haushalt von jeglichem Sauerteig und Hefe.

Speisen erinnern an biblischen Auszug aus Ägypten

Es werden Speisen gereicht, die an die Ereignisse des Auszugs aus Ägypten erinnern: ungesäuertes Brot, geröstetes Lamm, bittere Kräuter mit geriebenem Meerrettich, die an die Bitterkeit der Sklaverei erinnern sollen, sowie eine Süßspeise aus Äpfeln, Nüssen und Wein, die den Lehm zum Pyramidenbau darstellt. Dazu werden in bestimmten Abständen vier Gläser Wein getrunken, die die vier Verheißungen Gottes an das Volk Israel symbolisieren: Gott will die Juden aus Ägypten herausführen, sie erretten, erlösen und als sein Volk annehmen.

Krieg als besondere Belastung für Holocaust-Überlebende

Ein ganz besonderes Pessach wird es in diesem Jahr auch für die Überlebenden der Schoah, die derzeit erneut ihre Freiheit verlieren. Ende vergangener Woche waren es bereits mindestens 50 pflegebedürftige Holocaust-Überlebende, die aus der Ukraine nach Deutschland gebracht worden waren. In diesen Tagen versuchen daher Rabbiner und Rabbinerinnen anlässlich des Festes, Mut zu machen.

Pessach sei das "Gebot der Stunde", schreibt der Rabbiner der Kölner Synagogen-Gemeinde, Yechiel Brukner, im aktuellen Gemeindeblatt. "Es signalisiert, dass das 'Mögliche' über das 'Wahrscheinliche' siegen muss und kann." Freiheit sei erreichbar, und jetzt erwache in vielen Menschen eine "tiefe und aufrichtige Sehnsucht" nach ihr. Menschen hätten ursprünglich von "Nachkriegszeit" gesprochen und seien nun gezwungen zu verinnerlichen, dass sie in Kriegszeiten lebten. Offenbar sei die Menschheit "noch nicht gänzlich von der Willkür nach schrankenloser Macht strebender Herrscher befreit".