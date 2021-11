Jubiläums-Marathon: 30.000 laufen durch New York City

Der größte Marathon der Welt begann mit einer fixen Idee. In den 1960er-Jahren hatten sich die New Yorker Lauf-Enthusiasten noch in der Bronx getroffen. Doch irgendwann wurde es dort zu gefährlich - durch den Autoverkehr und Jugendliche, die Steine von Brücken schmissen.

Zuerst Bedenken: "Central Park für Pferde und nicht fürs Laufen"

"Dann habe ich den Central Park entdeckt. 1969 war das", berichtet Fred Lebow, der "Vater" des New York City-Marathons. "Eines sonntags bin ich um das Wasser-Reservoir gelaufen. Und da kam mir die Idee: Am Wochenende fahren hier keine Autos. Warum machen wir nicht einen Marathon im Central Park?"

Doch bis es soweit war, musste Lebow eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Etwa bei Henry Stern, der in der Stadtverwaltung für die Parks zuständig war. "Der Central Park war nicht fürs Laufen gemacht, sondern für Pferde und Kutschen", sagt Stern. "Die Idee, dass da Leute mit kaum mehr als Unterwäsche rumlaufen, das war unvorstellbar. So ging man nicht mal aus dem Haus!"

"Ziemlich geschmacklose Pokale" beim ersten Marathon

Trotzdem war es am 13. September 1970 soweit: Der erste New York-Marathon führte vier Runden durch den Central Park. "Die ganze Veranstaltung hat nicht mehr als 1.000 Dollar gekostet", erzählt Lebow. "Ich habe 15 billige Uhren gekauft und ziemlich geschmacklose Pokale. Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Marathon organisiert."

127 Läufer gingen an den Start - darunter gerade mal eine Frau. Zuschauer gab es praktisch keine. 55 Läufer kamen ins Ziel. Der schnellste: Der New Yorker Feuerwehrmann Gary Muhrcke in handgestoppten 2 Stunden, 31 Minuten und 39 Sekunden. "Wir sind einfach in den Central Park gegangen und haben das Startgeld bezahlt", sagt Muhrcke. "Einen Dollar oder 50 Cent. Im Ziel habe ich dann den Pokal bekommen und Fred sagte: Gib mir den mal zurück, den brauche ich noch für jemand anderen."

1976 erstmals durch ganz New York City

In den folgenden Jahren meldeten sich zwar immer mehr Läufer an, aber der New York-Marathon blieb erstmal ein kleines Event im Central Park. Bis Fred Lebow wieder eine fixe Idee kam: Zum 200. Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1976 sollte der Lauf durch die ganze Stadt gehen.

Gary Muhrcke, der Gewinner des ersten Marathons, kam zu mir und sagte: "Das wird ein Desaster! Wie kannst Du ein Läuferfeld mit Frauen und Männern durch so schreckliche Stadtteile wie Bedford-Stuyvesant oder Harlem schicken?", erzählt Lebow. "Ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, aber ich war auch schon sehr nervös."

In der Bronx wurde eine Telefonzelle umrundet

Norb Sander, der Gewinner von 1974 muss noch heute lachen, wenn er an die Zeit zurückdenkt: "Die Leute dachten, die sind verrückt geworden! Ein Marathon durch alle fünf Boroughs der Stadt. Das ist gefährlich und kann nicht funktionieren!"

In der Tat gab es Drohungen von Gangs, die die Straßen für sich beanspruchten - weshalb die Strecke in den ersten Jahren nur um eine Telefonzelle in der Bronx führte, damit man wenigstens symbolisch alle fünf Großstadtteile abgedeckt hatte.