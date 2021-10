Jubel und Zuversicht beim kleinen Parteitag der Grünen

Die Grünen-Spitze hat von einem kleinen Parteitag das Mandat für Sondierungen zur Bildung einer Bundesregierung erhalten. Bei einer Enthaltung setzen die Delegierten am Samstag in Berlin einmütig ein zehnköpfiges Sondierungsteam unter Führung der Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck ein.

Baerbock: "Offen in die Sondierungsgespräche gehen"

Baerbock wurde von den etwa hundert Delegierten mit großem Jubel stehend empfangen. Baerbock betonte, die Grünen seien von sieben Millionen Menschen gewählt worden, darunter viele Junge. Es gebe einen Auftrag, als Teil der Regierung für eine wirkliche Erneuerung des Landes zu sorgen.

Baerbock unterstrich, dass ihre Partei noch nicht auf eine bestimmte Koalition zur Bildung einer Bundesregierung festgelegt sei. Für die Grünen sei klarer Maßstab die Erneuerung - für Klimaschutz, für eine liberale Gesellschaft, für echten gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Das heißt, in Gespräche offen zu gehen", so Baerbock. Es gehe um "eine wirkliche Erneuerung in diesem Land". Bei der Bundestagswahl am Sonntag sei "der Stillstand abgewählt" worden.

Habeck: Werden Regierung maßgeblich mitbestimmen

Grünen-Co-Chef Habeck stellte seine Partei dabei auf "vier anstrengende Jahre" ein. "Ab jetzt, ab Weihnachten vielleicht, ist jede Krise unsere Krise, ist jede Herausforderung unsere Herausforderung." Es gehe nun um die Bildung einer Regierung, "die danach das Land zu einem anderen gemacht haben wird". Deutschland müsse wieder "auf der Höhe der Verhältnisse und der Probleme der Gegenwart" agieren. "Das wird allerdings nicht ohne Debatten, ohne Zumutungen, ohne Anstrengungen möglich sein."

"Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen." Robert Habeck, Co-Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Deutschland "an der Schwelle zu etwas Neuem"

Auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, äußerte sich kurz vor Beginn des sogenannten Länderrats zuversichtlich hinsichtlich einer kommenden Regierungsbeteiligung. Man werde heute das Wahlergebnis besprechen und die Weichen für eine erfolgreiche Regierungsbildung stellen, so Kellner zum Auftakt der Beratungen. "Wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem. Dieses Land braucht den Aufbruch, und wir wollen ihn gestalten."

Kellner räumte vor den Delegierten des Länderrats ein, dass die Partei bei der Bundestagswahl verfehlt habe, als größte Partei die künftige Regierung anzuführen. "Unsere Ziele waren größer", sagte der Bundesgeschäftsführer."

Offen, aber Präferenz für die Ampel

Die Partei strebt nunmehr eine Regierungsbeteiligung an und präferiert dafür eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP. Dazu hat es bereits Sondierungsgespräche gegeben, die noch fortgesetzt werden sollen. Die Grünen haben sich bereits zweimal mit der FDP getroffen, für Sonntag ist die erste Unterredung mit der SPD geplant. Die Grünen wollen aber auch am Dienstag mit der Union reden, infrage käme ein Jamaika-Bündnis mit CDU/CSU und FDP.

Leitantrag stellt Klima nochmal in den Fokus

In dem Leitantrag das Bundesvorstandes, der auf dem Länderrat beschlossen werden soll, heißt es: "Wir leiten aus dem Wahlergebnis einen klaren Auftrag ab, Verantwortung für die Gestaltung des Landes zu übernehmen und eine progressive Regierung zu bilden."

Die Grünen wollten ihre Kraft und Kompetenz nutzen, um den notwendigen Aufbruch für dieses Land zu organisieren. "Ein 'weiter so' können wir nicht zulassen. Die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein."

Sondierungsteams werden benannt

In dem Antrag wird zudem das Team für die Sondierungen benannt, zu denen die Vorsitzenden Baerbock und Habeck gehören und unter anderen auch die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

Der Text sieht außerdem vor, einen weiteren - kleinen oder großen - Parteitag über die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen abstimmen zu lassen. Schließlich sollen die Mitglieder bei einer Urabstimmung über einen abgeschlossenen Koalitionsvertrag sowie das Personaltableau der Partei für die Regierung abstimmen.