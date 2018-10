JU-Deutschlandtag: Spannung vor der Merkel-Rede

Der heutige Auftritt der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) gilt als Stimmungstest vor dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg. Angesichts verheerender Umfragewerte verlangt die Junge Union (JU) von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrer großen Koalition entschieden mehr Bereitschaft zur Erneuerung.

Nach dem aktuellen BayernTrend liegt die CSU vor der Landtagswahl nur noch bei 33 Prozent. Auch die CSU gibt Merkel unter anderem wegen ihrer Flüchtlingspolitik eine erhebliche Mitschuld an dem derzeitigen Umfragetief.

Ziemiak mit 91,91 Prozent im Amt bestätigt

"Diese GroKo taumelt von Krisensitzung zu Krisensitzung, beschäftigt sich nur mit sich selbst, statt mit den Problemen in diesem Land. Und darauf haben weder wir, noch die Menschen in diesem Land Bock. Und deswegen muss das abgestellt werden", sagte JU-Chef Paul Ziemiak, der am Freitagabend in Kiel mit 91,1 Prozent in seinem Amt bestätigt wurde.

Vorwurf Führungsversagen

Auch aus den JU-Landesverbänden kam Kritik an Merkel und die Forderung nach Erneuerung. Der rheinland-pfälzische JU-Chef Johannes Steiniger sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben ein Sommertheater im Juni und Juli erlebt, das zu einer Art "Ehekrieg" zwischen dem CSU-Innenminister (Horst Seehofer) und der CDU-Kanzlerin stilisiert worden ist." Er habe das als eine Art Führungsversagen erlebt.

Neben Merkel stehen am Wochenende CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Rednerliste. Zudem wird Merkel-Kritiker und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Wort kommen.

Brinkhaus dringt auf strenge Regelung für Einwanderung

Am Sonntag, dem dritten Tag der Konferenz, wird zudem der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus als Redner erwartet. Brinkhaus drängt auf strenge Regelungen beim Thema Einwanderung. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, man müsse Arbeitsmigration von A bis Z steuern. Es dürften keine Menschen ins Land gelassen werden, die uns nicht nachhaltig weiterhelfen.

Der Unionsfraktionschef warnte vor einem Automatismus, wenn ein geduldeter Ausländer nach einer gewissen Zeit immer einen festen Bleibestatus bekommt. Alles andere wäre eine Einladung zu illegaler Migration, warnte der CDU-Politiker. Die Große Koalition hatte Anfang der Woche Eckpunkte für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen.

Mehr Bürgernähe gefordert

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der als Nachwuchshoffnung der CDU gilt, rief die Union zum Aufakt des Deutschlandtags zu mehr Bürgernähe auf. Mit Blick auf die Streitereien sagte er, die Menschen wollten am Ende nicht wissen, wer sich in politischen Auseinandersetzungen durchgesetzt habe, sondern sie wollten "am Ende Lösungen sehen". Er verteidigte seinen in der Union umstrittenen Vorstoß, bestimmten abgelehnten Asylbewerbern eine Bleibeperspektive zu eröffnen - ohne das Wort "Spurwechsel" zu gebrauchen.