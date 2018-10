JU-Deutschlandtag: Der Aufstand gegen Merkel fällt wohl aus

Vergangenes Jahr traf sich die Junge Union in Dresden, kurz nach der verlorenen Bundestagswahl, und sie verabschiedete eine "Dresdner Erklärung". Neue Köpfe wurden da gefordert, ein bloßes Weiter-so abgelehnt - eine kaum verbrämte Merkel-Abrechnung. Jetzt also eine "Kieler Erklärung" - aber die liest sich ausgesprochen harmlos - es geht um freien Welthandel, kein Thema mit innenpolitischer Sprengkraft - und von Kanzlerinnen-Dämmerung will JU-Chef Paul Ziemiak nichts wissen.

"Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall auf die Landtagswahlen konzentrieren in Bayern und dann auch in Hessen. Ich möchte, dass Volker Bouffier Ministerpräsident von Hessen bleibt. Wir brauchen jetzt nicht neue Personaldebatten, das kommt noch früh genug. Wir sollten uns jetzt auf die Wahl konzentrieren." Paul Ziemiak, Vorsitzender der Jungen Union

Solidaritäts-Adresse an Angela Merkel

Deckel drauf, Ruhe jetzt - eine Solidaritäts-Adresse an Angela Merkel, in der allerdings auffällig häufig das Wort Landtagswahlen vorkommt. Bayern wählt bereits in einer Woche, Hessen in drei. Und erst in acht Wochen ist der CDU-Parteitag, auf dem Angela Merkel wieder gewählt werden möchte. Bliebe zwischendrin also genug Zeit für eine richtig ordentliche Personaldebatte - die der JU-Chef zumindest nicht ausschließt.

"Aber bis dahin bitte volle Konzentration auf den Wahlkampf. Alles andere kommt immer noch früh genug." Paul Ziemiak, Vorsitzender der Jungen Union

Unterstützer und Kritiker Merkels hofieren die JU

Früh genug für Gegenspieler von Merkel, wie Gesundheitsminister Jens Spahn oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Früh genug auch für ihre Unterstützer wie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther. Sie alle reisen an diesem Wochenende auch nach Kiel, um beim Partei-Nachwuchs einen guten Eindruck zu machen. Und: Ralph Brinkhaus kommt, der neue Unions-Fraktionschef, gewählt gegen den erklärten Willen Merkels - aber ebenfalls einer derjenigen, die jetzt im Wahlkampf keine Lust haben auf innerparteilichen Streit.

"Zwischen mich und die Kanzlerin passt kein Blatt Papier. Wir werden die Sachen gemeinsam voranbringen." Ralph Brinkhaus, Chef der CDU-Bundestagsfraktion

Die Kanzlerin sieht sich nicht als Auslaufmodell

Brinkhaus gehört zu denen, die sich, anders als der Unions-Nachwuchs, bereits ausdrücklich dafür ausgesprochen haben, dass Merkel CDU-Chefin bleiben soll. Die Kanzlerin wird sich in Kiel bemühen, ihren Anspruch zu untermauern und unter Beweis zu stellen, dass sie eben nicht in den letzten Zügen liegt.

"Ich sitze hier ganz quicklebendig und gedenke, meine Arbeit weiter zu tun." Angela Merkel, Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende

Schlagfertigkeit würde zur Beruhigung schon reichen

Eine gute Rede mit viel Applaus wäre da schon mal nicht schlecht, schlagfertige Antworten in der anschließenden Diskussion ebenfalls nicht.

Vergangenes Jahr in Dresden hat Merkel das hinbekommen: Zwar wurde dort das Kanzlerinnen-kritische Papier wie geplant beschlossen, aber Merkel schaffte es, die schwierige Debatte zu ihren Gunsten zu drehen: Ein JU-Mitglied, das ihren Rückzug forderte, wurde am Ende ausgebuht.