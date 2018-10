Journalistenschule als Facebooks williger Helfer?

Die Hamburg Media School bildet Medienmacher von morgen aus: Angehende Filmautoren ebenso wie Medien-Manager und natürlich auch: Journalisten. Dieser Tage feiert sie ihren 15-jährigen Geburtstag.

Eine klassische Hochschule ist die "HMS" allerdings nicht: Weder die Stadt Hamburg noch Unternehmen bezahlen sie in Gänze. Die HMS gibt es nur, weil alle etwas in den Topf werfen, die Stadt und die Medien, für die die Hochschule ausbildet, darunter die "Zeit", der "Spiegel", das Verlagshaus Gruner + Jahr und mit dem NDR auch die ARD.

Ethik vermittelt by Facebook?

"Die HMS ist ein Public-Private-Partnership, in Deutschland eher unüblich, in Amerika eher bekannt oder in Großbritannien. Wir haben das Beste aus beiden Welten", sagt Stephan Weichert, der seit fünf Jahren hier Journalisten ausbildet. Im November startet er etwas Neues: das "Digital Journalism Fellowship". Die HMS will etablierten Journalisten den Weg ins Digitale weisen.

Die Teilnehmer sollen lernen, wie Journalismus auf digitalen Plattformen funktioniert, etwa in sozialen Netzwerken. Es geht um das digitale Handwerkszeug, um Inhalte, aber auch um Ethik. Das Programm klingt interessant. Allein: Der Sponsor ist Facebook - ausgerechnet. Ein Unternehmen, über das viele Journalisten berichten, etwa bei Datenschutz-Affären oder im Zusammenhang mit Fake-News.

Google als Vorreiter der Verstrickungen

Kritik kommt unter anderem aus der Redaktion von netzpolitik.org. Ingo Dachwitz beobachtet schon länger, wie IT-Konzerne gezielt in Medien und Journalismus investieren: "Google hat diese Initiative – so sehen wir das jedenfalls – als Reaktion auf den verloren Kampf um das Leistungsschutzrecht hier in Deutschland ins Leben gerufen, um sozusagen nicht mehr das Feindbild der Medien und des Journalismus zu sein und baut dadurch eine Nähe und eine ‚Soft Power‘ im journalistischen und Medienbereich auf, baut Beziehungen auf."

Nach der Google-Offensive, die viele Millionen auch in deutsche Redaktionen spült, zieht Facebook jetzt offensichtlich nach – selbst wenn die Entscheider auf der Facebook-Seite vielleicht auch etwas Gutes tun wollen für die Medienlandschaft und damit für die Demokratie. Das Risiko ist für Dachwitz klar. Er packt es in die Formel "Korruption durch Nähe".

"Ich will jetzt niemandem unterstellen, nicht trotzdem vielleicht auch kritisch über Facebook oder Google zu denken, aber natürlich kann keiner die Artikel zählen, die nicht geschrieben werden an der Stelle." Ingo Dachwitz, Journalist

Gefährdet das großzügige Facebook-Sponsoring die Unabhängigkeit des Journalismus?

Dozent Weichert kontert: "In der HMS sind, glaube ich, inzwischen über 60 Unternehmen investiert als Förderer der Schule. Facebook ist einer davon – ein großer, zugegeben. Und das, was wir aufsetzen an Programmen, an Weiterbildungsangeboten ist natürlich in diesem Sinne immer als unabhängiges Angebot gedacht, wo die Förderer eigentlich nie ein Mitspracherecht haben zu irgendeinem inhaltlich Aspekt."

Der breit gestreute Förderkreis der Hamburg Media School soll also für Unabhängigkeit sorgen. Wie viel Facebook für das spezielle Angebot zahlt, ist allerdings geheim. Klar ist: Es reicht sogar, um den Teilnehmern die Reisekosten etwa ins Silicon Valley zu bezahlen. Facebook entsendet zudem einen Vertreter in die Auswahl-Kommission für das Programm. Und konkret für dieses neue Angebot sagt Weichert auch: "Also , am ‚Digital Journalism Fellowship‘ sind zur Zeit noch keine weiteren Förderer beteiligt, aber wir arbeiten daran."

Auch in München wird gestiftet und gefördert

Tatsächlich ist die Aus- und Weiterbildung von Journalisten nicht überall gänzlich unabhängig. Die Deutsche Journalistenschule in München etwa lässt sich – über einen Förderkreis – auch von Unternehmen fördern. Die Unternehmensberatung Roland Berger, die stark mit der Politik vernetzt ist, stiftet beispielsweise Kameras für die journalistische Ausbildung.

Bei der privaten Macromedia Hochschule müssen Anwärter etwa für den Sportjournalismus wiederum die Lehre komplett selbst zahlen – also Studiengebühren statt Sponsoring.

Hoffen auf positive Effekte

Dass die Hamburg Media School offensiv die Nähe zu IT-Konzernen sucht, dafür hat Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda wiederum Sympathie. Er wünscht sich sogar explizit, dass sich Medienmacher eng austauschen mit den Spezialisten beispielsweise von Facebook. Vielleicht habe das ja sogar einen Nebeneffekt, wenn Programmierer mit kritischen Köpfen reden, meint Brosda auf der Geburtstagsfeier:

"Ich glaube, da ist viel notwendig – auch vieles, was vielleicht Facebook im Umfeld dann noch davon lernen kann, wie das eigene Produkt unter Umständen auch optimiert werden kann, damit das vielleicht ein bisschen rationaler wieder wird in dem, was wir so miteinander haben."