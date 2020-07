Journalist Yücel in Türkei wegen PKK-Propaganda verurteilt

Die 32. Istanbuler Strafkammer hat den "Welt-Journalisten Deniz Yücel wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, sagte sein Anwalt, Veysel Ok, der Deutschen Presse-Agentur. Ok kündigte Berufung an.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und Volksverhetzung gefordert. Darauf hätten bis zu 16 Jahre Haft stehen können. Yücels Anwalt Ok hatte in seinem Plädoyer Ende Juni den Freispruch seines Mandanten von allen Anklagepunkten gefordert.

Weitere Ermittlungen gegen Deniz Yücel

Nach Angaben von Ok gab das Gericht zudem bekannt, dass zwei weitere Ermittlungen gegen Yücel liefen. Ihm wird Beleidigung des Präsidenten und des türkischen Staates vorgeworfen, wie aus dem Gerichtsprotokoll hervorgeht. Der "Welt"-Journalist Yücel schrieb in einer ersten Reaktion auf Twitter, das Urteil zeige einmal mehr,, dass die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei "erbärmlich" zu nennen sei: