Josef Schuster an Spitze des Zentralrats der Juden bestätigt

Josef Schuster steht für weitere vier Jahre an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 68-jährige Mediziner aus Würzburg wurde am Sonntag auf der Ratsversammlung in Frankfurt in eine dritte Amtszeit gewählt. Schuster ist seit 2014 im Amt, als er Dieter Graumann nachfolgte. Im Jahr 2018 wurde er für eine zweite Amtszeit bestätigt.

"Nicht immer nur moralische Mahner sein"

Nach seiner Wahl kündigte Schuster an, er wolle in seiner dritten Amtszeit als Präsident die positiven Elemente des Judentums in Deutschland stärker in den Vordergrund stellen. "Wir wollen nicht immer nur moralischer Mahner sein, sondern Antworten auf die gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit finden und damit auch Begegnungen schaffen und Vorurteile abbauen", sagte er.

Im Zentrum dieses Bemühens stehe die Eröffnung der Jüdischen Akademie des Zentralrats in Frankfurt am Main, die für das Frühjahr 2024 geplant ist, sagte Schuster weiter. Als Vizepräsidenten wurden Mark Dainow aus Offenbach am Main und Abraham Lehrer aus Köln ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Der Zentralrat ist die Spitzenorganisation der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Unter seinem Dach sind 23 Landesverbände mit mehr als 100 Gemeinden organisiert. Schuster vertritt den Zentralrat bei Gesprächen mit der Politik, Medien, Verbänden und mit Religionsgemeinschaften.

Schuster auch Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses

Er trat 1999 in das Präsidium des Zentralrats ein, von 2010 bis 2014 war er Vizepräsident. 1998 übernahm er den Vorsitz der Israelitischen Kultusgemeinde in Würzburg und Unterfranken, 2002 das Amt als Präsident des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Schuster ist unter anderem auch Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses.

In Haifa geboren, in Unterfranken daheim

Geboren wurde er am 20. März 1954 im israelischen Haifa. In der Nazi-Zeit hatte seine Familie, deren Geschichte sich in Unterfranken über mehr als 400 Jahre zurückverfolgen lässt, aus Deutschland fliehen müssen. Als sie Mitte der 1950er Jahre in die Region zurückkehrte, war Schuster zwei Jahre alt.

Nach Abitur und Medizinstudium absolvierte er eine Facharztausbildung, 1988 etablierte der verheiratete Vater zweier Kinder eine eigene Praxis als Internist. Er führte sie bis 2020.

Knobloch: "Schusters Wahl die einzig richtige"

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, erklärte am Sonntagabend, mit der Entscheidung sende das Präsidium ein klares Zeichen von Stabilität und Kontinuität aus. Gerade in der derzeitigen Lage sei Schusters Wahl die einzig richtige gewesen.

"Die Herausforderungen für unsere Gesellschaft und für die jüdische Gemeinschaft als deren Bestandteil sind heute so groß wie nie seit 1945", sagte Knobloch. Inmitten von sozialen und politischen Spannungen und vor dem Hintergrund neuerlichen Krieges in Europa erwarteten die jüdischen Menschen in Deutschland einen Vertreter an der Spitze des Zentralrats, der sich mit Nachdruck für ihre Interessen einsetze. Schuster habe in den vergangenen acht Jahren gezeigt, "dass er diese Rolle hervorragend ausfüllt".

Söder nennt Schuster einen mutigen Streiter

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, zeigte sich ebenfalls erfreut über die Wiederwahl von Josef Schuster. Dem BR sagte er: "Josef Schuster leistet überragende Arbeit und er ist ein Fixstern gerade in dieser Zeit von Verunsicherung und von Herausforderung. Wir müssen alles tun gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Intoleranz anzugehen und Josef Schuster ist ein mutiger Streiter, jemand, der aufrecht für so viele Menschen steht."

Spänle lobt "ausgeprägte Dialogfähigkeit" Schusters

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle nannte Schuster einen "herausragenden Repräsentanten des deutschen Judentums". Er vereinige die Fähigkeit, die Anliegen und Interessen der Jüdinnen und Juden in Bayern und Deutschland auch in einer Zeit wachsenden Antisemitismus klar zu akzentuieren und zugleich durch seine außergewöhnlich ausgeprägte Dialogfähigkeit immer wieder Brücken zu seinen Gegenübern zu spannen.

Mit Informationen von KNA und dpa