Johnsons schwieriger Antrittsbesuch bei Merkel

Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson macht heute seinen Antrittsbesuch in Berlin. Angela Merkel (CDU) wird den britischen Regierungschef am Abend mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um den Brexit gehen. Die EU hatte kürzlich einen Vorstoß Johnsons zurückgewiesen, die sogenannte Backstop-Regelung neu zu verhandeln.

Merkel: Keine Nachverhandlungen

Auch Merkel betonte kurz vor dem Treffen, dass es keine Nachverhandlungen des Austrittsabkommens mit der EU geben werde. "In dem Moment, wo wir eine praktische Regelung haben, wie wir das Good-Friday-Agreement (Friedensabkommen mit Nordirland) einhalten können, und trotzdem die Grenze des Binnenmarktes (...) definieren können, brauchen wir den Backstop (harte Grenze zwischen Irland und Nordirland) nicht mehr", sagte Merkel am Vortag in Reykjavik. Sie fügte hinzu: "Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken". Die EU sei dazu bereit. "Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen."

Johnson: Europäische Partner "ein bisschen negativ"

Johnson zeigte sich über die Absage enttäuscht. "Im Moment ist es absolut wahr, dass unsere Freunde und Partner ein bisschen negativ sind", sagte der Regierungschef. Aber man werde sicherlich zueinander finden.

Grüne: "Show für London"

Die Grünen warfen dem britischen Premier vor, im Brexit-Streit eine Show abzuziehen statt Kompromisse zu suchen. "Boris Johnsons Besuch ist kein konstruktives Gesprächsangebot, sondern vielmehr eine Show für London", sagte die Europa-Expertin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, der dpa.

"Der britische Premier sammelt Körbe der europäischen Staats- und Regierungschefs, um sich dann hinstellen zu können und zu sagen, die EU habe den harten Brexit provoziert, weil sie den Briten nicht entgegen kam." Franziska Brantner, Grüne

FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff forderte Johnson auf, konkrete Alternativen zur Lösung des Irland-Problems beim Brexit vorzulegen.

Britische Handelskammer: "Chaotische Politik"

Die Britische Handelskammer in Deutschland warf Johnson eine "chaotische" Politik vor und warnte eindringlich vor einem ungeregelten Brexit. "Die Stimmung unter den Unternehmen ist äußerst schlecht, weil alle befürchten, dass Johnson einen harten Brexit durchzieht ohne Rücksicht auf Verluste", sagte der Geschäftsführer der Britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG), Andreas Meyer-Schwickerath. Auch der CDU-Europaabgeordnete David McAllister warnte in der "Passauer Neuen Presse" vor den Folgen eines No-Deal-Brexit.

"Ein No Deal schadet allen - am meisten dem Vereinigten Königreich. (...) Der Austritt ohne Abkommen ist die mit Abstand schlechteste aller Alternativen." CDU-Europaabgeordnete David McAllister

Zudem sprach sich die deutsche Industrie gegen das Aufschnüren des Brexit-Abkommens aus. "Die Forderung des Premiers, das Austrittsabkommen nochmal aufzuschnüren, ist unverantwortlich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang.

Johnson trifft morgen Macron

Am Donnerstag will Johnson in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Im Poker um den EU-Austritt gilt Macron als Hardliner. Er sprach sich mehrfach gegen einen langen Aufschub des Brexit aus und will keine Veränderungen am vereinbarten Austrittsvertrag hinnehmen.

Am 31. Oktober soll Großbritannien die EU verlassen. Es gibt bereits ein umfassendes Austrittsabkommen, allerdings hat das britische Parlament den von Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Deal nicht angenommen - ein chaotischer Austritt ohne Deal ist daher möglich. Mit der wichtigste Streitpunkt ist die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und Irland. Wenn die Briten den EU-Binnenmarkt verlassen, müsste es dort echte Grenzkontrollen geben.