Johnsons Parlamentsrede: Großbritannien soll großartig werden

Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson hat seinem Land eine großartige Zukunft versprochen, indem es die Europäische Union verlässt. "Unsere Mission ist es, Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen und es zum großartigsten Land auf der Erde zu machen", sagte Johnson bei seiner ersten Rede vor dem britischen Parlament nach Amtsantritt. Im Jahr 2050 könne Großbritannien die am meisten florierende Wirtschaft Europas und somit Zentrum eines neuen Netzwerks an Handelsabkommen sein.

Austritt "unter allen Umständen" umsetzen

Johnson forderte gleichzeitig eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens mit der EU. Andernfalls müsse sein Land die Union am 31. Oktober ohne einen Deal verlassen. Er und alle Minister seien verpflichtet, den Austritt Ende Oktober umzusetzen - "unter allen Umständen". Ansonsten komme es zu einem "katastrophalen Vertrauensverlust", warnte der Premier. Das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Abkommen sei jedoch drei Mal vom Parlament abgelehnt worden und "für das Abgeordnetenhaus und das Land inakzeptabel", so Johnson. Einen Kommissar für die neu zu besetzende EU-Kommission werde sein Land nicht nominieren, bekräftigte der Premier außerdem.

Kein Misstrauensvotum am ersten Tag

Johnson war zuvor erstmals mit seinem neuen Kabinett zusammengekommen und hatte dabei erklärt, Großbritannien befinde sich an einem entscheidenden Moment seiner Geschichte. Im Kabinett waren viele neue Gesichter zu sehen, weil Johnson die Minister seiner Vorgängerin weitgehend ausgetauscht und durch Brexit-Hardliner ersetzt hat.

Die oppositionellen Liberaldemokraten hatten im Vorfeld dazu aufgerufen, Johnsons Regierung schon am ersten vollen Tag seiner Amtszeit mit einem Misstrauensvotum zu konfrontieren. Diese Aufforderung lehnte die Labour-Partei ab. Ein Misstrauensvotum würde Johnson zu diesem Zeitpunkt bloß stärken.

Brüssel entschieden gegen Neuverhandlung

Bei der EU stößt Johnson mit seiner Forderung nach einer Neuverhandlung auf taube Ohren. Die Position der Europäischen Union bleibe unverändert, sagte die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das mit Johnsons Vorgängerin May ausgehandelte Austrittsabkommen sei der "bestmögliche Deal". Denkbar sei lediglich, die geplante politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu ergänzen. Gleichzeitig warnte die Kommission Großbritannien erneut davor, die EU ohne ein Abkommen zu verlassen. Die Folge wären erhebliche wirtschaftliche Einbußen, die Großbritannien stärker treffen würden als die EU, sagte die Sprecherin.