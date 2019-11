Johnson wirft Labour Partei Stalin-Methoden vor

Der britische Premier Boris Johnson läutet mit deftiger Rhetorik den Wahlkampf seiner Konservativen Partei ein. Besonders den Chef von Labour, Jeremy Corbyn, griff er an. Johnson unterstellte den britischen Sozialdemokraten, sie seien bereit, die Grundlage des britischen Wohlstands zu zerstören. Das schrieb er in einem Artikel für die Tageszeitung "The Telegraph“. Am 12. Dezember wählen die Briten ein neues Parlament.

Labour zeige mit Rachsucht auf Menschen

Labour griff er mit den Worten an: "Sie geben vor, dass Ihr Hass nur gewissen Milliardären gilt und zeigen mit einer Freude und Rachsucht auf Menschen, die seit der Verfolgung der Kulaken durch Stalin nicht zu sehen war". Als Kulaken bezeichnete die stalinistische Propaganda Bauern, die landwirtschaftliches Eigentum besaßen oder Knechte beschäftigten. Das sowjetische Regime enteignete viele Kulaken oder tötet sie. Corbyn entgegnete auf Twitter: "Das ist der Schwachsinn, den die Superreichen raushauen, um ein bisschen mehr Steuern zu vermeiden."