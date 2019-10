Brexit: Abstimmung über Johnsons Deal auf der Kippe

Heute ist das britische Unterhaus zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Die Abgeordneten wollen über das Brexit-Abkommen zwischen London und der EU abstimmen, das Premierminister Boris Johnson ausgehandelt hat. Johnson muss um jede Stimme kämpfen, weil er über keine Mehrheit im Unterhaus verfügt.

"Ich hoffe, das ist der Moment, an dem wir endlich eine Lösung erreichen." Großbritanniens Premierminister Boris Johnson heute zum Auftakt der Debatte im Unterhaus

Johnson warb damit, dass der neue Vertrag mit der EU der bestmögliche Weg und einem ungeregelten Austritt Großbritanniens am 31. Oktober vorzuziehen sei. In der EU gebe es außerdem wenig Lust auf weitere Verschiebungen des Brexit-Termins.

Johnsons empfahl dem Unterhaus, für das Abkommen zu stimmen. Es wird damit gerechnet, dass die Abstimmung gegen 15.30 Uhr beginnt.

Antrag eines Konservativen könnte zu Aufschub führen

Doch es könnte sein, dass es heute gar nicht zur Abstimmung über den von Johnson ausgehandelten Vertrag mit der EU kommt. Denn Parlamentssprecher John Bercow ließ auch einen Antrag des konservativen Abgeordneten Oliver Letwin zu, der auf einen erneuten Aufschub der Entscheidung hinauslaufen würde. Über diesen Antrag wird am Nachmittag zuerst abgestimmt. Sollte dieses sogenannte Letwin-Amendment angenommen werden, wäre eine Zustimmung der Abgeordneten zu Johnsons Brexit-Deal am Samstag unmöglich.

Letwin will, dass zunächst der konkrete Gesetzesvorschlag zur Umsetzung des Vertrags mit der EU beraten und beschlossen wird. Das ist aber erst für nächste Woche vorgesehen und könnte weitere Verzögerungen bedeuten. Würde das Parlament keine Entscheidung bis zum 31. Oktober 2019 treffen oder den Vertrag ablehnen, müsste die britische Regierung laut Gesetz einen weiteren Aufschub bei der EU beantragen.

Spaltung in britischer Politik soll geheilt werden

"Heute hat dieses Haus eine historische Gelegenheit", sagte der Regierungschef in seiner Rede. Er nannte seinen Deal die "größte einzelne Wiederherstellung nationaler Souveränität in der Geschichte des Parlaments". Das Abkommen könne die Spaltung in der britischen Politik heilen und die unterschiedlichen Fraktionen einen, sagte Johnson.

Ein Ja für den Vertrag werde dem Land "die Kontrolle zurück" über seine Grenzen, die Fischerei und den Handel geben und außerdem die Errungenschaften des Karfreitagabkommens bewahren, das zum Ende der Gewalt in Nordirland beitrug.

Johnson: Keine Verringerung von Arbeitnehmerrechten

Johnson sagte auch, dass sein mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen nicht zu einer Senkung von Umweltstandards und Arbeitnehmerrechten führe. Es handele sich um einen "großartigen Deal".

Widerstand von der Labour-Partei

"Dieses Abkommen ist nicht gut für Arbeitsplätze, schadet der Industrie und bedroht unsere Umwelt", kritisierte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Der von Johnson ausgehandelte Scheidungsvertrag mit der EU sei wesentlich schlechter als der vorherige. Den ersten hatte Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der Europäischen Union vereinbart, er scheiterte dreimal im Londoner Parlament.

Johnsons Deal und der Kompromiss für Irland

Am Donnerstag hatte die EU den neuen Brexit-Deal gebilligt. Laut diesem Vertrag sollen die befürchteten Grenzkontrollen zwischen den zwei Inselteilen Irlands vermieden werden. Denn der britische Zoll soll nach dem Austritt in seinen Häfen manche Aufgaben der Europäer übernehmen. Zum einen soll er fällige Zollgebühren einziehen, zum anderen überwachen, dass Waren - sowohl für den Süden als auch für den Norden Irlands - den EU-Standards entsprechen.