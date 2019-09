Johnson will trotz Gerichts-Schlappe im Amt bleiben

Der britische Premierminister Boris Johnson hält trotz des Urteils des Obersten Gerichts gegen die Zwangspause für das britische Parlament an seinem Brexit-Kurs fest. "Nach derzeitigem Rechtsstand verlässt Großbritannien die EU am 31. Oktober, komme was wolle", sagte Johnson vor Journalisten am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Er zeigte sich zuversichtlich, ein Brexit-Abkommen mit Brüssel erzielen zu können. "Und daran arbeiten wir."

Die Gerichtsentscheidung werde seine Regierung respektieren, sagte Johnson, fügte aber hinzu: "Ich bin absolut nicht damit einverstanden, wie die Richter entschieden haben. Ich denke nicht, dass es richtig ist, aber wir werden weitermachen, und natürlich wird das Parlament zurückkehren." Er deutete an, erneut versuchen zu können, das Parlament zu beurlauben.

Nächste Parlamentssitzung am Mittwoch

Das oberste britische Gericht (Supreme Court) hatte die von Premierminister Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments zuvor für rechtswidrig erklärt und mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Abgeordneten werden am Mittwoch wieder zusammentreten, wie der Präsident des Unterhauses, John Bercow, in London mitteilte.

Die Pause hatte in der Nacht zum 10. September begonnen und sollte eigentlich bis 14. Oktober dauern. Ende Oktober soll das Land bereits aus der Europäischen Union austreten.

Johnson droht mit einem ungeregelten Ausscheiden, sollte sich Brüssel nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Allerdings hatte das Parlament Anfang September ein Gesetz verabschiedet, das den Premier zum Beantragen einer Verlängerung der Brexit-Frist verpflichtet, sollte nicht rechtzeitig ein Abkommen ratifiziert sein. Wie Johnson das Gesetz umgehen will, sagte er bisher nicht. Auch diese Frage könnte wieder vor Gericht landen.

Corbyn fordert Rücktritt

Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei forderte den Premier nach der Gerichtsentscheidung zum Rücktritt auf. Dessen illegales Schließen des Parlaments zeige, dass er Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verachte.

Johnsons Büro teilte jedoch mit, dass er Regierungschef bleiben werde. Er werde in der Nacht von der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York zurückkehren, früher als geplant, hieß es aus der Downing Street 10. Damit wird Johnson zum Zeitpunkt der nächsten Parlamentssitzung wieder in London sein.