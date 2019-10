19.10.2019, 21:59 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Johnson beantragt bei EU offenbar Brexit-Aufschub

Die britische Regierung will im Namen ihres Premiers Boris Johnson noch am Samstagabend in einem Brief eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragen. Das verlautete aus EU-Kreisen. Zuvor hatte das Unterhaus in London Johnsons Zeitplan durchkreuzt.