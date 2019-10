Johnson legt Brexit-Gesetzgebung nach Niederlage auf Eis

Auf den Etappensieg folgte gleich die nächste Niederlage: Erst hatte der Brexit-Deal von Premier Boris Johnson die erste wichtige Hürde genommen. Das Parlament in London billigte den Gesetzesrahmen in zweiter Lesung.

Dann aber lehnten die Abgeordneten den Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren ab. Die Parlamentarier akzeptierten nicht, dass sie das Brexit-Gesetz in nur drei Tagen durchpeitschen sollen. Der Gesetzentwurf, der mit seinen Querverweisen auf weit über 400 Seiten kommt, liegt erst seit Montagabend vor, sollte nach dem Willen der Regierung aber schon bis Donnerstagabend durchdebattiert und beschlossen sein. Dafür seien die Konsequenzen zu weitreichend, meinten viele Parlamentarier.

Insgesamt waren 322 Abgeordnete gegen Johnsons Zeitplan, 308 sprachen sich dafür aus.

Johnson: Jetzt ist die EU am Zug

Vor dem Votum hatte Johnson gedroht, bei einem Nein das gesamte Gesetzespaket für einen geregelten EU-Austritt zurückzuziehen und Neuwahlen anzustreben. Nach der Abstimmungsniederlage erklärte der Premier, er werde seine Gesetzgebung zum Brexit-Deal jetzt auf Eis legen. Er wolle nun die EU um eine weitere Verlängerung bitten, müsse aber auch die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt aus der EU vorantreiben.

"Die EU muss nun entscheiden, wie sie auf die Bitte des Parlaments nach einer Fristverlängerung antwortet", sagte Johnson. Er werde mit den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sprechen. "Bis sie eine Entscheidung getroffen haben, werden wir diese Gesetzgebung aussetzen." Er sei weiter gegen eine Verlängerung der Frist über den 31. Oktober hinaus.

EU: Werden über Brexit-Verschiebung sprechen

Eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte auf Twitter, man nehme die Ergebnisse zur Kenntnis und erwarte Informationen von der britischen Regierung über die nächsten Schritte. EU-Ratschef Donald Tusk spreche weiter mit EU-Staats-und Regierungschefs über eine Verlängerung der Brexit-Frist bis 31. Januar, erklärte die Sprecherin.

Johnson hatte erst am Montag und zuvor schon am Samstag schwere Niederlagen hinnehmen müssen: Parlamentspräsident John Bercow ließ eine Abstimmung am Montag über den neuen Brexit-Deal nicht zu. Er begründete seine Ablehnung damit, dass der Entwurf der Regierung in seinem Inhalt der gleiche wie der am Samstag abgelehnte sei. Auch die Umstände hätten sich nicht geändert. Die Abgeordneten hatten stattdessen dafür votiert, die Entscheidung zu verschieben. Damit wollten sie einen Chaos-Brexit ausschließen.

Der Premier hatte schließlich auf Geheiß seines Parlaments - widerwillig und ohne Unterschrift - eine Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt, die die EU-Staaten bewilligen könnten.