Johnson klammert sich an die Macht: Weitere Rücktritte

Eine Welle von Rücktritten

Zahawi war erst vor weniger als 48 Stunden von Johnson ernannt worden, nachdem der vorherige Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag überraschend zurückgetreten waren und damit den Exodus in der Regierung losgetreten hatten, der Johnson immer stärker unter Druck setzt.

Am Donnerstag trat dann Nordirland-Minister Brandon Lewis zurück, kurze Zeit später auch der Staatsminister für Sicherheit, Damian Hinds. "Wichtiger als jede Regierung oder jeder Regierungschef sind die Standards, die wir im öffentlichen Leben hochhalten, und das Vertrauen in unsere Demokratie und öffentliche Verwaltung", heißt es in dem Rücktrittsschreiben von Hinds an Johnson. "Aufgrund deren erheblicher Erosion bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es das Richtige für unser Land und unsere Partei ist, dass Sie als Parteichef und Premierminister zurücktreten."

"Das Land und die konservative Partei verdienen etwas Besseres"

Lewis erklärte: "Ich kann nicht meine persönliche Integrität opfern, um die Dinge zu verteidigen, wie sie jetzt sind." Das Land und die konservative Partei "verdienen etwas Besseres".