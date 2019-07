Johnson wird neuer britischer Premierminister

Hoffnungsträger der Partei

Der im Elite-Internat Eton erzogene Sohn eines früheren konservativen Abgeordneten des EU-Parlaments und Weltbank-Mitarbeiters war bereits auf der Universität in Oxford durch sein extrovertiertes Auftreten aufgefallen. Später, als sich Barack Obama vor dem Referendum für den Verbleib Großbritanniens einsetzte, tat Johnson das mit dem Hinweis ab, der US-Präsident sei ja Halb-Kenianer und deshalb den Briten nicht wohlgesonnen. Trotzdem holte Theresa May den Un-Diplomaten und Unruhestifter als Außenminister ins Kabinett. Sie wollte ihn dadurch in die Kabinettsdisziplin einbinden, was nicht wirklich gelang – Johnson ließ auf diplomatischem Parkett so gut wie kein Fettnäpfchen aus. Vor einem Jahr trat er als Außenminister zurück, weil er beim Brexit einen härteren Schnitt mit der EU wollte als die Premierministerin.

Jetzt aber ist er der Hoffnungsträger der Konservativen, die verzweifelt sind, weil ihre Partei bei der Wahl zum EU-Parlament nur noch neun Prozent bekam und die Wähler in Scharen zur gerade erst gegründeten Brexit Partei von Nigel Farage überliefen. Die Torys hoffen, dass Johnson nicht nur den Rechtspopulisten Farage in Schach halten, sondern auch gleichzeitig einen Labour-Premierminister Jeremy Corbyn verhindern könne. So wie er einst als Bürgermeister die Labour-Hochburg London erobert hat.

Johnson verspricht den Brexit im Herbst

Johnson verspricht jedenfalls, härter als Theresa May aufzutreten, den Brexit endlich abzuliefern und die konservative Partei vor dem Untergang zu retten.

"Wenn ich Premierminister bin, werden wir die EU am 31. Oktober verlassen, mit oder ohne Abkommen." Boris Johnson vor seiner Wahl

Doch ob es soweit kommt, ist fraglich: Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er seine politischen Pläne auch gern mal ändert. Aber immerhin strahlt er Zuversicht und Tatkraft aus – genau danach lechzen jetzt die verzweifelten Torys. An den Märkten kommt die Entscheidung nicht überraschend. Auch dort galt Johnson als Favorit.

