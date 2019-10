Johnson einigt sich mit EU-Unterhändlern auf Brexit-Abkommen

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel haben Großbritannien und die Europäische Union einen Durchbruch im Brexit-Streit erzielt. Dies bestätigen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Das britische Parlament solle die Vereinbarung nun am Samstag absegnen, sagte Johnson. Mit dem neuen Vertrag gewinne Großbritannien die Kontrolle über den Prozess zurück. Juncker bezeichnete die Vereinbarung als fair und ausbalanciert. EU-Chefunterhändler Michel Barnier wollte die Details in Kürze in einer Pressekonferenz vorstellen.

Nordirische DUP lehnt Brexit-Plan ab

In trockenen Tüchern ist der Brexit damit allerdings noch nicht. Denn der Ausgang der Abstimmung im Parlament ist alles andere als sicher. Insbesondere die nordirische DUP könnte sich querstellen: Sie hat angekündigt, dem geplanten Deal zwischen Johnson und der EU nicht zuzustimmen.

Die jüngsten Vorschläge zum Zoll sowie andere Kompromisse seien nicht hinnehmbar, hatten sowohl die DUP-Parteichefin Arlene Foster als auch Fraktionschef Nigel Dodds am Donnerstagmorgen gesagt. Man werde aber weiter mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein vernünftiges Abkommen zu erreichen.

Der DUP fällt beim Ringen um eine Mehrheit für ein Abkommen im britischen Unterhaus eine Schlüsselrolle zu, weil Johnsons Minderheitsregierung auf deren zehn Abgeordnetenstimmen angewiesen ist. Zudem hat eine ganze Reihe Abgeordneter aus Johnsons Konservativer Partei durchblicken lassen, dass die Haltung der DUP für ihr eigenes Abstimmungsverhalten ein wichtiger Punkt sein werde.

Zollkontrollen an der Seegrenze

Am Nachmittag kommen die Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen. Was Johnson dort durchsetzen will, ist eine alte Idee in neuem Gewand: Nordirland soll zwar gemeinsam mit Großbritannien aus der EU austreten, die Regeln und Standards des Binnenmarktes sollen aber beibehalten werden. Zollkontrollen in Irland wären demnach ausgeschlossen, sie würden auf die Seegrenze zur britischen Insel verlegt.

Anleger feiern Brexit-Durchbruch

So unklar es noch ist, ob das Abkommen auch wirklich durchkommt: Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hat den deutschen Aktienmarkt schon jetzt beflügelt. Der Dax kletterte am späten Donnerstagvormittag über die Marke von 12.800 Punkten auf den höchsten Stand seit August 2018.